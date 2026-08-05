Ajankohtaista Autoilun hurmaa, itsensä etsimistä ja sukkaongelmia Taiteiden yössä

Autoilun hurmaa, itsensä etsimistä ja sukkaongelmia Taiteiden yössä

5.8.2026

Perinteinen ilmaisnäytös järjestetään torstaina 20. elokuuta.

Helsingin Taiteiden yössä nähdään jälleen kokonaisuus uusia kotimaisia lyhytelokuvia. Lyhyesti-näytös koostuu seitsemästä elokuvasta, jotka esitetään illan aikana kahdesti.

Mukana on mm. useita kansainvälisiä festivaaleja kiertänyt Elämä ja yö (ohj. Jani Peltonen), Risto Jarva -palkittu The Beauty of Automobiles (ohj. Jukka Kärkkäinen) ja riemastuttava animaatio The Sock (ohj. Aleksi Artturi Räisänen, kuva yllä).

Lyhyesti Taiteiden yönä
To 20.8.2026 klo 17 ja 19
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A
Vapaa pääsy, elokuvat on tekstitetty englanniksi.

Ohjelma

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