Berlinale Co-Production Marketissa ja Talentsissa mukana suomalaisia

Helmikuinen Berlinale on yksi maailman merkittävistä elokuvatapahtumista. Tänä vuonna festivaali järjestetään kahdessa osassa: ammattilaistapahtumat maaliskuussa verkossa ja yleisönäytökset kesäkuussa.

Berlinale Co-Production Market on yhteistuotantokumppaneita etsiville hankkeille suunnattu ohjelma. 19 valitun hankkeen joukossa on Tuffi Filmsin Neljä pientä aikuista, jonka ohjaa Selma Vilhunen. Hanketta tuottavat Elli Toivoniemi ja Venla Hellstedt.

Berlinale Talents on uransa alkuvaiheessa oleville elokuva-alan ammattilaisille suunnattu koulutus- ja verkostoitumisohjelma, joka järjestetään jo 19. kertaa. Myös Talents-ohjelmaan liittyy yhteistuotantomarketti, Talent Project Market, jossa on mukana Tekele Productionsin hanke Viva la Vida. Elokuvan ohjaaja on Ulla Heikkilä ja sen tuottaja on Marja Pihlaja, joka on myös mukana Berlinale Talentsissa.

Pihlajan lisäksi Talents-ohjelmaan osallistuvat Suomesta näyttelijä Johannes Holopainen sekä ohjaaja Tommi Seitajoki.

Viime viikolla tiedotimme Berlinalen yhteydessä järjestettävästä Shooting Stars -ohjelmasta, johon on valittu näyttelijä Seidi Haarla.

Festivaali julkaisee helmikuussa eri sarjojen elokuvavalinnat, joista osa tulee katsottavaksi ammattilaisille European Film Marketissa maaliskuussa. Yleisönäytöksiä festivaali järjestää rajallisen määrän kesäkuussa.

Kuva: Berlinale Talents -tapahtumasta 2020, David Ausserhofer / Berlinale