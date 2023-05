Cannesin elokuvajuhlat alkaa tänään – suomalaiset aktiivisia marketissa

Cannesin elokuvajuhlat alkaa tänään tiistaina 16.5. Lauantaina 27.5. jännitetään, voittaako Kuolleet lehdet palkintoja.

Kuva: Näkymä Scandinavian Housen parvekkeelta kohti festivaalipalatsia. Kuvaaja: Tero Ahonen, 2022.

Suomalaisten viime vuosien erittäin hyvä menestys Cannesin elokuvajuhlilla jatkuu tänä vuonna, kun festivaalin kilpasarjassa esitetään Aki Kaurismäen 20. pitkä elokuva Kuolleet lehdet. Lempeä tragikomedia on jo viides Kaurismäen elokuva, joka on päässyt pääkilpailuun, ehkä tavoitelluimmalle paikalle elokuvafestivaalien maailmassa.

Kuolleiden lehtien ensi-ilta on festivaalipalatsin suuressa Lumière-salissa maanantaina 22.5. klo 16:45, jonka jälkeen voidaan odottaa kansainvälisen lehdistön arvioita elokuvasta.

Kuolleiden lehtien kansainvälinen traileri

Cannesin elokuvamarketti, Marché du film nimeltään, alkaa niin ikään tänään tiistaina ja jatkuu keskiviikkoon 24.5. saakka. Suomen elokuvasäätiö pitää majaa Scandinavian Housessa, aivan festivaalipalatsia vastapäätä (11 Square Mérimée). Elokuvasäätiön lisäksi talossa ovat mukana Ruotsin, Norjan ja Tanskan elokuvainstituutit sekä Islannin elokuvakeskus, eli Scandinavian Films -yhteisö.

Scandinavian Housessa järjestetään tapaamisia ja päivittäisiä verkostoitumistilaisuuksia, joissa kansainvälisille ammattilaisille esittäytyvät mm. Kansainvälinen saamelaiselokuvainstituutti ISFI, pohjoismaiset dokumentaristit ja Pohjoismaiden elokuvakomissiot. Elokuvasäätiön tietojen mukaan Cannesiin on lähdössä yli 120 suomalaista elokuva-alan ammattilaista. Yhteensä Marché du filmiin osallistuu vuosittain noin 12 500 ammattilaista.

Marketin Producers on the Move -ohjelmaan pääsi osallistujia peräti neljästä Pohjoismaasta. Kyseessä on European Film Promotionin pitkäaikainen ohjelma, joka edistää nousevien tuottajien kansainvälistä uraa. Suomesta mukana on tuottaja Emilia Haukka Elokuvayhtiö Aamusta.

Scandinavian Films järjestää marketin Cannes Docs -osiossa showcase-tilaisuuden, johon valittiin neljä lupaavaa dokumenttielokuvahanketta. Yksi niistä on Virpi Suutarin työnimellä Varpunen kulkeva elokuva nuorista metsien puolustajista. Suutari etsii tilaisuudessa kansainvälisiä yhteistyökumppaneita hankkeelleen.

Lyhytelokuvien Short Film Corneriin elokuvasäätiö on valinnut tänä vuonna kolme tuoretta elokuvaa, joille pyrimme löytämään hyviä festivaaliesityspaikkoja: Jelica Jerinićin Sorsapaisti, Heta Okkosen Gravitaationi ja Perttu Inkilän ja Jenni Pystysen Pimeän vieraat. Lisäksi DOK Leipzig -festivaali esittelee omassa valikoimassaan Iiti Yli-Harjan ohjaaman animaation Blush – An Extraordinary Voyage.

Festival de Cannes Marché du film