CPH:DOXin kilpasarjoissa Lost Boys, Näin pilvet kuolevat ja Shadow Codex

Arvostettu dokumenttielokuvatapahtuma CPH:DOX on julkaissut kilpasarjojensa elokuvat. DOX:AWARD-pääsarjaan on valittu Suomesta Sadri Cetinkayan ja Joonas Neuvosen ohjaama Lost Boys. Dokumenttielokuva on jatkoa Reindeerspotting – pako joulumaasta -elokuvalle, ja siinä seurataan Kambodžan kaduille kadonneita suomalaismiehiä.

Lost Boys oli viime vuonna katsotuin dokumenttielokuva elokuvateattereissa ja viime viikolla se palkittiin Tampereen elokuvajuhlien kotimaisessa kilpailussa pääpalkinnolla yli 30-minuuttisten elokuvien sarjassa. Elokuvan kansainvälinen ensi-ilta on CPH:DOXissa.

Tuija Halttusen ohjaama Näin pilvet kuolevat saa maailmanensi-iltansa CPH:DOXin pohjoismaisessa NORDIC:DOX-kilpasarjassa. Elokuva kertoo suomalaisesta tutkijasta Hannele Korhosesta, joka selvittää mahdollisuutta synnyttää sadetta kuivuuden vaivaamilla seuduilla. Tutkijan etiikka käy koetukselle, kun tutkimuksen rahoitus paljastuu ongelmalliseksi.

Lyhyiden ja keskipitkien elokuvien NEW:VISION-sarjassa on mukana Saara Ekströmin Shadow Codex. Mustavalkoisessa, 16 mm:n filmille kuvatussa elokuvassa nähdään kuvia tyhjentyneestä vankilasta.

Lisäksi journalismin, aktivismin ja dokumenttielokuvan yhteyksiä tutkivassa F:ACT-sarjassa on mukana kaksi elokuvasäätiön tukemaa vähemmistöyhteistuotantoa. Antonia Kilianin ohjaama saksalaiselokuva Joen toisella puolen kertoo sodassa taistelleesta kurdinaisesta, joka ryhtyy vastustamaan järjestettyjä avioliittoja. Suomalainen tuottaja on Merja Ritola (Greenlit Productions). Rintu Thomasin ja Sushmit Ghoshin ohjaama intialaiselokuva Tulella kirjoitettua sai ensi-iltansa Sundancessa. Elokuvan suomalainen vähemmistötuottaja on John Webster (JW Documentaries).

