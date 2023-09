Elina Talvensaaren How to Please -lyhytelokuvan ensi-ilta on IDFAssa

Amsterdamin dokumenttielokuvajuhlat järjestetään tänä vuonna 8.–19.11.2023.

Elina Talvensaaren ohjaama ja käsikirjoittama How to Please on valittu Amsterdamin dokumenttielokuvajuhlien lyhytelokuvien kilpasarjaan. Festivaalia pidetään yleisesti maailman merkittävimpänä dokumenttielokuvafestivaalina. Talvensaaren edellinen elokuva Neiti Aika sai maailmanensi-iltansa IDFAssa vuonna 2019. Neiti aika voitti myös parhaan dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon.

How to Please kertoo irakilaisesta Wed Al-Asadista, joka juuttuu Suomen turvapaikkajärjestelmään. Hän yrittää parhaansa mukaan toteuttaa konemaisen labyrintin toiveita, mutta huomaa että sisäänpääsyä vaikeampaa on vain ulospääseminen. Elokuvan on tuottanut Elokuvayhtiö Aamu.

