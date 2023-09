Elokuun 2023 katsojaluvut

Ennätyksellisen heinäkuun jälkeen hyvä tahti jatkui myös elokuussa.

Elokuussa käytiin elokuvissa yhteensä 722 899 kertaa. Tulos oli vuoden kolmanneksi paras kuukausitulos – edellä vain heinäkuu, joka nousi 908 208 katsojalla tilastoiduin historian parhaimmaksi heinäkuuksi sekä tammikuu, jolloin elokuvissa käytiin 730 791 kertaa. Elokuun tulos on paras viiteentoista vuoteen. Syynä listaa suvereenisti hallinneet Barbie ja Oppenheimer. 21.7.2023 ensi-iltansa saaneet elokuvat ovat ensi-illastaan lähtien olleet joka ikisen päivän kaksi katsotuinta elokuvaa – Barbie jokaisen päivän katsotuin ja Oppenheimer toinen. Jo heinäkuussa vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi noussut Barbie keräsi elokuussa 324 465 katsojaa. Oppenheimerin saalis taas oli 165 467. Yhdessä ne keräsivät 68 % koko kuukauden kokonaiskatsojamäärästä.

Kuukauden katsotuin elokuussa ensi-iltansa saanut elokuva oli neljänneksi noussut Meg 2: The Trench 27 411 katsojalla. Sen edellä kolmantena Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, joka on noussut elokuvasarjansa katsotuimmaksi osaksi viimeisen kymmenen vuoden ajalta ja neljänneksi katsotuimmaksi ylipäätään. Elokuussa Tom Cruisen tähdittämä elokuva keräsi 32 115 katsojaa ja yhteensä sillä on jo 124 181 katsojaa. Lisäksi yli 25 000 katsojaa elokuussa keräsivät pitkään kärjen tuntumassa viihtyneet Elemental ja Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Vaikka elokuun kokonaiskatsojaluku oli paras sitten vuoden 2008 se keskittyi entistä enemmän jättielokuville. Viime vuonna elokuussa käytiin elokuvissa alle puolet tämän vuoden tuloksesta. Silti jo kuukauden kymmenenneksi katsotuin keräsi enemmän katsojia viime kuin tänä vuonna.

Kotimainen elokuva eli hiljaiseloa elokuussakin. Kuukauden kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojamäärä jäi 10 708:aan eli 1,5 %:iin kaikista katsojista. Ainoa top 20:een yltänyt suomalainen elokuva oli sijalta 18 löytyvä Riitta Raskin ohjaama Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki 2533 katsojalla. Syyskuussa hiljaiselo päättyy ja ensi-illassa nähdään ainakin kahdeksan kotimaista elokuvaa.