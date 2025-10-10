Elokuva-alan leikkaukset peruttu – kiitos kotimaisen elokuvan ystävät!

Saimme eilen tiedon tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitieltä, että hallituksen esittämät leikkaukset Suomen elokuvasäätiön jakamiin elokuva-alan tukiin on peruttu. Koko 7,8 miljoonaan euron suuruinen leikkaus on nyt tarkoitus löytää muista kohteista.

Olemme helpottuneita siitä, että kotimaisen elokuva-alan vahvaa yhteistä viestiä leikkausten tuhoisista vaikutuksista on kuunneltu. Toivomme myös, ettei korvaavia leikkauksia etsitä enää opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista, jotta ne eivät kohdistu muille kulttuurin aloille, joiden merkitys kansalliselle hyvinvoinnille on aivan yhtä merkittävä.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko suomalaiselle elokuva-alalle yhteisistä ponnisteluista elokuvan valtiontukiin kohdistuvien leikkausten kumoamiseksi. Jokaisen tekijän, organisaation ja elokuvan ystävän aktiivisuus ja yhteistyö ovat olleet ratkaisevassa asemassa sen varmistamisessa, että suomalaisen elokuvan tulevaisuus säilyy elinvoimaisena ja monimuotoisena.

Kiitokset kuuluvat myös päättäjille, jotka ovat avoimesti kuunnelleet alan viestiä ja aktiivisesti hakeneet lisätietoa suomalaisen elokuva-alan toimintaedellytyksistä ja sen mittavasta potentiaalista.

Julkinen keskustelu, kannanotot ja kulttuurialan laaja tuki ovat osoittaneet, että elokuva ei ole vain taidetta, se on kulttuurinen kivijalka, joka yhdistää, puhuttelee ja rakentaa yhteiskuntaa.

Kiitos, että puolustatte kulttuuria, joka kuuluu kaikille. Jatketaan työtä yhdessä vahvan, rohkean ja omaleimaisen suomalaisen elokuvan puolesta!

Johtaja Lasse Saarinen

Kuva yllä: Finnish Film Affair 2025 / Roberto Puentes