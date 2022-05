Elokuvakoulujen PITCH 22 -tapahtumassa palkittiin 11 lopputyöprojektia

PITCH 22 järjestettiin torstaina 28.4.2022 Helsingin Katajanokalla.

Kuva: Marko Luukkonen

Neljättä kertaa järjestetty PITCH 22 -tapahtuma täytti remontoidun Kino K13 -elokuvateatterin tulevaisuuden tekijöillä, valmistumistaan lähestyvillä elokuva-alan opiskelijoilla sekä laajalla spektrillä elokuva-alan ammattilaisia.

Suomen elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen avasi tilaisuuden. Kahden etänä järjestetyn tapahtumakerran jälkeen täysi sali, läsnä olevat keskustelut, kasvokkain kohtaamiset ja tauoilla vallinnut puheensorina ilahduttivat monia.

PITCH on kohtaamispaikka elokuva-alalle tuleville uusille, lahjakkaille tekijöille, rahoittajille ja tuotantoyhtiöille sekä alan muille toimijoille. Vuosittaisessa tapahtumassa esitellään elokuvakoulujen lopputyöelokuvia ja kouluista alalle siirtyviä elokuvantekijöitä.

PITCHissä ovat mukana Suomen elokuvakoulujen konsortioon kuuluvat Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO), Arcada, Metropolia, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Tapahtumassa kilpailtiin tuotantopaketti- ja käsikirjoitussarjoissa.

Tasokkaasta kokonaistarjonnasta palkituiksi tulivat:

Käsikirjoitussarja: Suomen elokuvasäätiön palkinto 1900 euroa

Sijainen (TAMK)

Mammutti (ELO/Aalto)

Melkein ihminen (Turun Taideakatemia)

Ylen Paras pitchaus -palkinto 2000 euroa

Näytön paikka (Turun Taideakatemia)

Nordisk Filmin Young Talent -palkinto 2000 euroa

Kanamies (TAMK)

Kinos Rentalsin kalustovuokrauspalkinto 3000 euroa

Hotelli (ELO/Aalto)

Valo- ja kamerafirman kalustovuokrauspalkinto 3000 euroa

Saarna (TAMK)

Angel Filmsin kalustovuokrauspalkinto 3000 euroa

Pakopiste (Metropolia)

Meguru: puolen päivän äänen loppumiksaus

Ain’t that a kick in the head (Turun Taideakatemia)

Kalevala: puolen päivän loppumiksaus

Rakkaudenjuhla (Metropolia)

Post Control: yhden päivän värimäärittely

Suonsilmä (ELO/Aalto)