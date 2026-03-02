Elokuvasäätiö hakee kulttuuriviennin suunnittelijaa

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Haemme kansainväliselle osastollemme:

Kulttuuriviennin suunnittelijaa

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu:

Kulttuuriviennin matkatukien ja materiaali- ja markkinointitukien valmistelu päätösesittelyyn pitkien näytelmäelokuvien osalta.

Pitkien elokuvien festivaalistrategioiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä suomalaisten tuottajien sekä myyntiyhtiöiden kanssa.

Yhteydenpito kansainvälisten festivaalivalitsijoiden kanssa sekä festivaali-ilmoittautumisten hoitaminen.

The Five Nordics -festivaaliryhmän jäsenenä toimiminen.

Elokuvasäätiön kansainvälisen osaston asiakasviestinnän ja tietohallinnan kehittäminen digitaalisten työkalujen avulla, yhteistyössä viestintäosaston kanssa.

Edellytämme hakijalta:

Matkustusvalmiutta

Hyviä kommunikaatiotaitoja ja joustavuutta

Kansainvälisten elokuvafestivaalien tuntemusta

Ymmärrystä tietokantojen ja digitaalisten työkalujen hallinnoinnista

Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa

Eduksi katsomme:

Kokemuksen elokuva-alalta

Hyvän paineensietokyvyn

Kyvyn tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa

Tarjoamme monipuolisen työnkuvan kansainvälisen yhteistyön keskiössä, motivoivassa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja kokopäiväinen. Työn on tarkoitus alkaa kesällä 2026.

Vapaamuotoiset hakemukset CV:n ja palkkatoivomuksen kera tulee toimittaa 23.3.2026 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@ses.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa kulttuuriviennin suunnittelija Jenni Domingo 16.–19.3. välisenä aikana: p. 09 6220 3032 / jenni.domingo@ses.fi