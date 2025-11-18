Elokuvasäätiö hakee ympäristökoordinaattoria
Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Haemme joukkoomme:
Ympäristökoordinaattoria
Haluatko olla mukana rakentamassa vastuullisempaa elokuva-alaa? Etsimme ympäristökoordinaattoria vastaamaan pohjoismaisen ympäristöstandardin (Nordic Ecological Standard – NES) käyttöönotosta ja hallinnoinnista Suomen elokuvasäätiössä. Tehtävä on säätiössä täysin uusi ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa koko alan toimintatapoihin.
Lue lisää NES-ympäristöstandardista täältä.
Uusi standardi otetaan käyttöön Suomen elokuvasäätiössä keväällä 2026 ensin vapaaehtoisena ja vuoden 2027 aikana pakollisena tukikriteerinä tuotantotukea saaneille elokuvahankkeille. Ympäristökoordinaattorin vastuulla on ensin standardin käyttöönoton valmistelu ja sen jälkeen siihen liittyvän raportoinnin hallinta.
Työtehtäviin kuuluu mm:
- Standardin sisällyttäminen elokuvasäätiön tukiprosessiin, järjestelmiin ja asiakirjoihin
- Alan sitouttaminen ja neuvonta sekä vapaaehtoisesti standardia testaavien tuotantojen koordinointi
- Standardin jatkokehittäminen Suomen elokuvasäätiön edustajana NES-neuvottelukunnassa
- NES-raporttien käsittely ja arviointi
- Osallistuminen säätiön muihin ympäristövastuullisuushankkeisiin
Hakijalta odotamme:
- Ymmärrystä ympäristövastuullisuudesta ja kestävän kehityksen periaatteista
- Kokemusta projektinhallinnasta ja uusien toimintamallien kehittämisestä
- Hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja
- Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
- Suomen ja englannin kielen taitoa
Eduksi katsomme:
- Ymmärryksen elokuvan tuotantoprosesseista
- Muun kielitaidon
Tarjoamme monipuolisen ja merkityksellisen työnkuvan kannustavassa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Työn on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2026. Työaika on 50 % kokopäiväisestä ja palkkaus Temen palkkaryhmä III tasoa.
Vapaamuotoiset hakemukset CV:n kera tulee toimittaa 8.12.2025 mennessä osoitteeseen: matti.paunio@ses.fi
Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen elokuvasäätiön viestintä- ja tutkimusosaston päällikkö Reetta Hautamäki: reetta.hautamaki@ses.fi / p. 09 6220 3044