Elokuvasäätiö hakee ympäristökoordinaattoria

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Haemme joukkoomme:

Ympäristökoordinaattoria

Haluatko olla mukana rakentamassa vastuullisempaa elokuva-alaa? Etsimme ympäristökoordinaattoria vastaamaan pohjoismaisen ympäristöstandardin (Nordic Ecological Standard – NES) käyttöönotosta ja hallinnoinnista Suomen elokuvasäätiössä. Tehtävä on säätiössä täysin uusi ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa koko alan toimintatapoihin.

Lue lisää NES-ympäristöstandardista täältä.

Uusi standardi otetaan käyttöön Suomen elokuvasäätiössä keväällä 2026 ensin vapaaehtoisena ja vuoden 2027 aikana pakollisena tukikriteerinä tuotantotukea saaneille elokuvahankkeille. Ympäristökoordinaattorin vastuulla on ensin standardin käyttöönoton valmistelu ja sen jälkeen siihen liittyvän raportoinnin hallinta.

Työtehtäviin kuuluu mm:

Standardin sisällyttäminen elokuvasäätiön tukiprosessiin, järjestelmiin ja asiakirjoihin

Alan sitouttaminen ja neuvonta sekä vapaaehtoisesti standardia testaavien tuotantojen koordinointi

Standardin jatkokehittäminen Suomen elokuvasäätiön edustajana NES-neuvottelukunnassa

NES-raporttien käsittely ja arviointi

Osallistuminen säätiön muihin ympäristövastuullisuushankkeisiin

Hakijalta odotamme:

Ymmärrystä ympäristövastuullisuudesta ja kestävän kehityksen periaatteista

Kokemusta projektinhallinnasta ja uusien toimintamallien kehittämisestä

Hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja

Kykyä itsenäiseen työskentelyyn

Suomen ja englannin kielen taitoa

Eduksi katsomme:

Ymmärryksen elokuvan tuotantoprosesseista

Muun kielitaidon

Tarjoamme monipuolisen ja merkityksellisen työnkuvan kannustavassa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Työn on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2026. Työaika on 50 % kokopäiväisestä ja palkkaus Temen palkkaryhmä III tasoa.

Vapaamuotoiset hakemukset CV:n kera tulee toimittaa 8.12.2025 mennessä osoitteeseen: matti.paunio@ses.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen elokuvasäätiön viestintä- ja tutkimusosaston päällikkö Reetta Hautamäki: reetta.hautamaki@ses.fi / p. 09 6220 3044