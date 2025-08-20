Ajankohtaista Elokuvasäätiö Katajanokalla 40 vuotta

Elokuvasäätiö Katajanokalla 40 vuotta

20.8.2025

Tervetuloa juhlistamaan elokuvatalon pyöreitä vuosia Kino K13:een tiistaina 16.9.2025.

Vuonna 1969 perustetun Suomen elokuvasäätiön historiassa kääntyi uusi lehti syksyllä 1985, kun säätiö pääsi omiin toimitiloihin Katajanokalle osoitteeseen Kanavakatu 12. 1800-luvun lopulla valmistunut punatiilirakennus sai remontissa oman elokuvateatterin ja viihtyisät toimistot kasvavalle ja asemaansa vakiinnuttavalle elokuvasäätiölle sekä vuokralaisille.

Elokuvatalon avajaiskutsu vuodelta 1985

Elokuvatalon avajaiskutsu vuodelta 1985

Juhlistamme elokuvataloa lyhytelokuvien ja kahvien merkeissä. Elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen pitää lyhyen alustuksen elokuvasäätiön ja Kanavakatu 12:n taipaleesta, minkä jälkeen esitetään 50-vuotisjuhlaelokuva sekä kaksi elokuvasäätiön palkintoa voittanutta uutta elokuvaa.

Tiistaina 16.9.2025
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A / Saavutettavuus

Tilaisuudessa on paikalla valokuvaaja.

Ilmoittaudu tilaisuuteen lunastamalla ilmaislippu.

Ohjelma:
14:00 kahvia/teetä ja makeaa tarjolla
14:30 puheenvuoro ja lyhytelokuvia

  • Suomen elokuvasäätiön 50-vuotisjuhlaelokuva: Patentti nr. 314805 (ohj. Mika Taanila)
  • Risto Jarva -palkinnon voittaja 2025: Mereneläviä (ohj. Veera Lamminpää)
  • Uusi aalto -palkinnon voittaja 2024: Aamu on tullut, mutta silti on yö (ohj. Iivo Korhonen)

Elokuvien yhteiskesto 28 min

