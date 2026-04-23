Tervetuloa Nordic Ecological Standard (NES) -infotilaisuuteen tiistaina 5.5.2026 klo 13
Suomen elokuvasäätiö on lanseerannut pohjoismaisen Nordic Ecological Standard eli NES -ympäristöstandardin käyttöön vapaaehtoisena tänä vuonna. NES sisältää 38 kriteeriä ja se kattaa kaikki audiovisuaalisen tuotannon lajityypit ja tuotantovaiheet kehittelystä jälkituotantoon.
Standardi otetaan käyttöön kaikissa pohjoismaissa tämän vuoden aikana. Suomessa standardin noudattaminen on tulossa pakolliseksi elokuvasäätiön tuotantotuen saajille vuoden 2027 alusta.
Suomen elokuvasäätiö järjestää Nordic Ecological Standardia koskevan infotilaisuuden tiistaina 5.5. klo 13 – 16.
Tapahtumasta on tulossa myös tallenne ilmoittautuneille.
Infossa esitellään NES-standardi ja sen prosessi, sekä käydään standardin kriteeristö läpi käytännönläheisellä otteella. Tilaisuus on suunnattu tuottajille, linjatuottajille, tuotantopäälliköille ja ekokoordinaattoreille, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuuden vetää ympäristökoordinaattori Kaisa Astikainen.
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet
OHJELMA:
12:45 Ovet auki – tervetuloa!
13:00 Tilaisuus alkaa:
- NES käyttöön Suomen Elokuvasäätiöllä: mitä, miksi, milloin, miten.
- NES-prosessin kulku
Klo 14 Kahvitauko Kino K13- aulassa: Oma kestokuppi mukaan!
Klo 14:20 Tilaisuus jatkuu:
- NES-kriteerien läpikäynti
- Yleisökysymykset
16:00 Tilaisuus päättyy.
Huom! Saavuthan ajoissa, Kino K13:n ulko-ovi lukitaan ohjelman ajaksi.
Lisätietoja:
Kaisa Astikainen
Ympäristökoordinaattori
p. +358 44 902 6480
kaisa.astikainen@ses.fi