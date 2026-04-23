Tervetuloa Nordic Ecological Standard (NES) -infotilaisuuteen tiistaina 5.5.2026 klo 13

Suomen elokuvasäätiö on lanseerannut pohjoismaisen Nordic Ecological Standard eli NES -ympäristöstandardin käyttöön vapaaehtoisena tänä vuonna. NES sisältää 38 kriteeriä ja se kattaa kaikki audiovisuaalisen tuotannon lajityypit ja tuotantovaiheet kehittelystä jälkituotantoon.

Standardi otetaan käyttöön kaikissa pohjoismaissa tämän vuoden aikana. Suomessa standardin noudattaminen on tulossa pakolliseksi elokuvasäätiön tuotantotuen saajille vuoden 2027 alusta.

Suomen elokuvasäätiö järjestää Nordic Ecological Standardia koskevan infotilaisuuden tiistaina 5.5. klo 13 – 16.

Tapahtumasta on tulossa myös tallenne ilmoittautuneille.

Infossa esitellään NES-standardi ja sen prosessi, sekä käydään standardin kriteeristö läpi käytännönläheisellä otteella. Tilaisuus on suunnattu tuottajille, linjatuottajille, tuotantopäälliköille ja ekokoordinaattoreille, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuuden vetää ympäristökoordinaattori Kaisa Astikainen.

NES-info tiistaina 5.5.2026 klo 13 – 16

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki

OHJELMA:

12:45 Ovet auki – tervetuloa!

13:00 Tilaisuus alkaa:

NES käyttöön Suomen Elokuvasäätiöllä: mitä, miksi, milloin, miten.

NES-prosessin kulku

Klo 14 Kahvitauko Kino K13- aulassa: Oma kestokuppi mukaan!

Klo 14:20 Tilaisuus jatkuu:

NES-kriteerien läpikäynti

Yleisökysymykset

16:00 Tilaisuus päättyy.

Huom! Saavuthan ajoissa, Kino K13:n ulko-ovi lukitaan ohjelman ajaksi.

Lisätietoja:

Kaisa Astikainen

Ympäristökoordinaattori

p. +358 44 902 6480

kaisa.astikainen@ses.fi