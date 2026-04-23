Tervetuloa Nordic Ecological Standard (NES) -infotilaisuuteen tiistaina 5.5.2026 klo 13

23.4.2026

Suomen elokuvasäätiö on lanseerannut pohjoismaisen Nordic Ecological Standard eli NES -ympäristöstandardin käyttöön vapaaehtoisena tänä vuonna. NES sisältää 38 kriteeriä ja se kattaa kaikki audiovisuaalisen tuotannon lajityypit ja tuotantovaiheet kehittelystä jälkituotantoon.

Standardi otetaan käyttöön kaikissa pohjoismaissa tämän vuoden aikana. Suomessa standardin noudattaminen on tulossa pakolliseksi elokuvasäätiön tuotantotuen saajille vuoden 2027 alusta.

Suomen elokuvasäätiö järjestää Nordic Ecological Standardia koskevan infotilaisuuden tiistaina 5.5. klo 13 – 16.

Tapahtumasta on tulossa myös tallenne ilmoittautuneille.

Infossa esitellään NES-standardi ja sen prosessi, sekä käydään standardin kriteeristö läpi käytännönläheisellä otteella. Tilaisuus on suunnattu tuottajille, linjatuottajille, tuotantopäälliköille ja ekokoordinaattoreille, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuuden vetää ympäristökoordinaattori Kaisa Astikainen.

Tutustu NES-standardiin

 

NES-info tiistaina 5.5.2026 klo 13 – 16
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet

OHJELMA:

12:45 Ovet auki – tervetuloa!
13:00 Tilaisuus alkaa:

  • NES käyttöön Suomen Elokuvasäätiöllä: mitä, miksi, milloin, miten.
  • NES-prosessin kulku

Klo 14 Kahvitauko Kino K13- aulassa: Oma kestokuppi mukaan!
Klo 14:20 Tilaisuus jatkuu:

  • NES-kriteerien läpikäynti
  • Yleisökysymykset

16:00 Tilaisuus päättyy.

Huom! Saavuthan ajoissa, Kino K13:n ulko-ovi lukitaan ohjelman ajaksi.

 

Lisätietoja:

Kaisa Astikainen
Ympäristökoordinaattori
p. +358 44 902 6480
kaisa.astikainen@ses.fi

16.4.2026

Kulttuuriviennin suunnittelijaksi valittu Anni Asikainen

Asikainen aloittaa tehtävässä 3. elokuuta. Kuva: Jirina Alanko Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto on valinnut pitkien fiktioelokuvien...
7.4.2026

Pohjoismainen ympäristöstandardi NES käyttöön av-tuotannoissa

Nordic Ecological Standard NES tulee pakolliseksi rahoituskriteeriksi kaikissa Pohjoismaissa tämän ja ensi vuoden aikana. Viime...
18.3.2026

Selvitys: Elokuvasäätiön tuotantotuet välttämättömiä – toimialan tilanne heikentynyt nopeasti

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Tuore selvitys paljastaa, että ilman Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea suuri osa kotimaisista...
