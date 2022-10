Elokuvasäätiön sponsoroimia palkintoja jaettiin Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla ja Finnish Film Affairissa

Syyskuisissa tapahtumissa Helsingissä palkittiin lyhytelokuvia ja pitchattuja hankkeita.

Kuva: Je’vida / Oktober

Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa palkitsi lauantaina lyhytelokuvia. Suomen elokuvasäätiön sponsoroiman 1500 euron arvoisen Uusi aalto -palkinnon voitti Terhi Niemisen Granada. Palkinto myönnetään uudelle tekijälupaukselle. Granadassa päähenkilö Terhi joutuu luopumaan vanhasta Granada-autostaan, mikä herättää kivuliaita tuntemuksia.

Ylen, AVEKin ja Suomen elokuvasäätiön mahdollistaman 1000 euron arvoisen Moving People and Images -palkinnon voitti Sunna Nousuniemi elokuvallaan Boso mu ruovttoluotta. Se on ohjaajan henkilökohtainen kuvaus seksuaaliväkivallan aiheuttamasta seurauksista. Palkinto myönnetään elokuvantekijälle, jonka työ huomioi inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden.

Cut to the Chase – R&A Shorts -ohjelmiston kotimaisen kilpailun Aurora-pääpalkinnon voitti Mari Mantelan Kuinka käänsin Rabobeston kylkiasentoon. Parhaan opiskelijaelokuvan palkinnon sai Niko Väistön Kaamoksen valossa. Tänä vuonna tuomariston kunniamaininnan sai Reetta Saarikoski elokuvallaan Ensi kesää varten. Yleisö äänesti suosikikseen Lotte Laitisen elokuvan Levykauppa. Palkinnon sponsoroi Kinos Rentals.

Kotimaisen kilpailun ammattilaistuomaristoon kuuluivat tänä vuonna näyttelijä-muusikko Fanni Noroila, elokuvantekijä-kirjoittaja Suvi West ja av-taiteilija Sasha Huber. Moving People and Images -palkinnon osalta tuomariston neuvoa antavana jäsenenä toimi elokuvantekijä-opettaja Erol Mintaş (Academy of Moving People and Images).

Finnish Film Affairin palkinnot

Festivaalin ammattilaistapahtuma, suomalaisten elokuvien vientifoorumi Finnish Film Affair keräsi 500 osallistujaa yli kahdestakymmenestä eri maasta. Elokuvasäätiö sponsoroi parhaan fiktiohankkeen 3000 euron palkintoa, joka tulee käyttää elokuvan kansainväliseen markkinointiin. Palkinto meni Katja Gauriloffin koltansaamenkieliselle elokuvalle Je’vida, jota Gauriloff pitchasi tapahtumassa yhdessä tuottaja Joonas Berghällin (Oktober) kanssa.

Fiktiohankkeita arvioivassa juryssa olivat mukana Tribecan elokuvafestivaalin kuraattori Jason Gutierrez, Acquisitions Executive Eleonora Pesci Curzonilta ja Director of Film Nordics Claire Willats Netflixiltä. Jury perusteli päätöstään: ”Voittajahanke on tarina, joka täytyy kertoa ja jolla on todellista potentiaalia kehittyä maailmanlaajuisesti samastuttavaksi. Hankkeen esittely ja kuvaus näyttivät henkilökohtaisilta, kauniilta ja visuaalisesti vaikuttavalta.”

Finnish Film Affairissa jaettiin myös AVEKin sponsoroima dokumenttielokuvapalkinto, joka meni Mohamed El Aboudin hankkeelle The Last Chapter, sekä Konstsamfundetin sponsoroima pohjoismaisten projektien palkinto, jonka voitti islantilais-suomalainen yhteistuotanto Natatorium (ohj. Helena Stefánsdóttir Magneudóttir).

