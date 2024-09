Elokuvasäätiön sponsoroimia palkintoja Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla ja Finnish Film Affairissa

Helsinkiläisfestivaali ja sen ammattilaistapahtuma päättyivät viime viikolla. Palkintoja jaettiin kotimaisille lyhytelokuville ja kehittelyssä oleville hankkeille.

Kuva: R&A Shortsissa palkitut ohjaajat. Kuvaaja: Siavash Minaravesh / Rakkautta & Anarkiaa.

Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin Kotimaiseen kilpailuun valittiin tänä vuonna 30 lyhytelokuvaa. Kolme elokuvasäätiön tukemaa lyhytelokuvaa huomioitiin: Elina Talvensaari sai pääpalkinnon elokuvallaan How to Please, Iiti Yli-Harja sai kunniamaininnan animaatioelokuvallaan Täällä haisee hiiri, ja yleisöpalkinnon voitti Mia Halme dokumenttielokuvallaan Fabulous Cow Ladies.

Elokuvasäätiö sponsoroi kahta palkintoa. Uusi aalto -palkinnon voitti Iivo Korhosen Aamu on tullut, mutta silti on yö. 1500 euron arvoinen palkinto annetaan uudelle tekijälahjakkuudelle, jonka lyhytelokuva antaa suuntaa suomalaisen elokuvan valoisalle huomiselle.

Moving People and Images -palkintoa sponsoroi elokuvasäätiö ja AVEK. Monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työssään korostavalle tekijälle myönnettävä 1000 euron arvoinen palkinto meni Kardo Shiwanin elokuvalle Fur Fur.

Lisäksi kilpailussa palkittiin paras opiskelijaelokuva, joka tänä vuonna oli Juho Reinikaisen Je m’appelle Mariia.

Tänä vuonna tuomaristossa olivat mukana näyttelijä Saara Kotkaniemi, viime vuoden yleisöpalkinnon voittaja Fabian Munsterhjelm sekä elokuvantekijä Ima Iduozee. Elokuvantekijä Erol Mintas toimi tuomariston neuvonantajana Moving People and Images -palkinnon valinnassa.

R&A Shorts -palkintotiedote

Finnish Film Affairin pitchauspalkinnot

Finnish Film Affairissa jaettiin jälleen palkintoja parhaille pitchauksille. Elokuvasäätiö sponsoroi 3000 euron arvoista parhaan fiktioprojektin palkintoa, jonka sai ohjaaja-käsikirjoittaja Paula Korva hankkeellaan Lempesi edestä. Elokuvaa tuottaa Marko Talli Yellow Film & TV:lle.

Parhaana pohjoismaisena projektina palkittiin Sunnivan Eir Tangvik Kveumin ohjaama ruotsalaishanke Nipster. Konstsamfundet sponsoroi 3000 euron arvoista palkintoa.

AVEKin sponsoroiman parhaan dokumenttielokuvaprojektin palkinnon sai Jussi Sandhu hankkeellaan But I’m No Influencer. Elokuvaa tuottaa Pasi Hakkio Wacky Tie Filmsille.

Ensimmäistä kertaa jaetun Finnish Weird -pitchauspalkinnon sai Vivian Säde hankkeellaan Mari, kallis. Virolais-liettualaisen lyhytelokuvahankkeen voittamaan palkintoon kuului Riimu Talent Agencyn sponsoroimat 2000 euroa sekä Angel Filmsin ja Post Control Helsingin sponsoroimat kalustovuokrauspalkinnot.