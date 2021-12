Ennennäkemätön suomalaisjuhla Sundancen elokuvafestivaalilla!

Tammikuun lopulla Yhdysvaltain Utahissa järjestettävällä festivaalilla nähdään maailmanensi-illassa Suomesta kaksi pitkää fiktioelokuvaa ja yksi pitkä dokumenttielokuva. Niistä kaksi on ohjaajiensa esikoispitkiä.

Kansainvälisessä kilpasarjassa Tytöt tytöt tytöt

Sundancen elokuvajuhlien kilpasarjassa ei ole aiemmin ollut pitkää fiktioelokuvaa Suomesta. Ensi vuoden festivaalilla World Cinema Dramatic Competition -sarjassa on mukana Alli Haapasalon ohjaama draama Tytöt tytöt tytöt, jonka kansainvälinen nimi on Girl Picture.

”On suurenmoista, että Alli Haapasalo luo suomalaista elokuvahistoriaa Tytöt tytöt tytöt -elokuvalla!” iloitsee tuottaja Leila Lyytikäinen.

Myös Haapasalo on riemuissaan: ”Erityisesti iloitsen siitä, että Sundanceen lähtee tyttöelokuva! Tytöt tytöt tytöt kertoo lapsuuden ja aikuisuuden välitilasta ja omien ääriviivojen piirtämisestä, mutta ehkä kaikkein eniten nähdyksi tulemisen tarpeesta – ja siksi onkin aivan ihanaa, että arvostettu festivaali on todella nähnyt elokuvan ja sen tytöt.”

Daniela Hakulisen ja Ilona Ahdin kirjoittamassa elokuvassa seurataan kolmen erilaisen tytön tutustumista, ensirakkautta ja omien tunteiden etsintää. Pääosissa nähdään Linnea Leino, Aamu Milonoff ja Eleonoora Kauhanen. Lyytikäisen ja Elina Pohjolan Citizen Jane -yhtiölle tuottaman elokuvan ensi-ilta Suomessa on 14.4.2022.

Dokumenttielokuvien kilpailuun The Mission

World Cinema Documentary Competition -kilpasarjassa on mukana Tania Andersonin ohjaama The Mission. Pitkässä dokumenttielokuvassa seurataan neljän amerikkalaisen mormoninuoren matkaa Suomeen, yhteen Euroopan maallistuneimmista maista. Lähetystyön arki vaikuttaa eri tavoin nuoriin heidän kohdatessaan ihmisiä oman uskontokuntansa ulkopuolelta, kaukana kotoa.

”On upeaa nähdä miten paljon tämän Pohjolaamme sijoittuvan elokuvan ihmisläheinen tarinankerronta kiinnostaa myös kansainvälisesti,” sanovat Anderson ja elokuvan tuottajat Isabella Karhu ja Juho-Pekka Tanskanen. ”Elokuvan inhimillinen lämpö, vähäeleinen huumori, elokuvataiteellinen kunnianhimoisuus sekä ainutlaatuinen access herättivät jo elokuvan tuotannon aikana paljon kiinnostusta ja toivat elokuvalle hienoja kansainvälisiä yhteistyökuvioita. On hienoa päästä näkemään miten paikalliset ja kansainväliset katsojat sekä elokuva-ala ottavat elokuvan vastaan Park Cityssä.”

Tania Anderson on Helsingissä asuva, brittiläis-amerikkalais-sveitsiläinen elokuvantekijä ja toimittaja. The Mission on hänen ensimmäinen pitkä dokumenttielokuvansa. Danish Bear Productions -yhtiön tuottama elokuva tulee Suomessa ensi-iltaan vuoden 2022 aikana.

Midnight-sarjaan Pahanhautoja

Hanna Bergholmin esikoispitkä Pahanhautoja (engl. Hatching) on mukana festivaalin Midnight-sarjassa. Ilja Rautsin käsikirjoittamassa kauhuelokuvassa nuori Tinja-tyttö löytää erikoisen linnunmunan, jota hän hoivaa salaa idyllistä imagoa varjelevalta perheeltään. Täydellinen koti muuttuu kauhun näyttämöksi, kun muna kuoriutuu.

”Olen todella onnellinen, että elokuva saa maailman ensi-iltansa juuri Sundancessa, joka kuuluu elokuva-alan merkittävimpiin festivaaleihin. Ja vieläpä Midnight-sarjassa, joka on Pahanhautojalle täydellinen”, kommentoi Bergholm. ”Naisten näkökulmat ovat varsinkin genre-elokuvissa olleet pitkään vaiettuja, ja sen vuoksi olen erityisen iloinen, että elokuva huomataan.”

Tuottaja Mika Ritalahti kertoo: ”Elokuva on myyty jo yli 40 maahan, ja siitä tuli paikoin jopa kilpahuuto. Yhdysvalloissa elokuvan levittäjänä on arvostettu IFC Midnight, joka on suunnitellut Pahanhautojalle laajan elokuvateatterilevityksen. Uskon, että elokuvamme omaperäinen ja erilainen katse kauhuun on kiinnostanut Sundancessa.”

Elokuvan pääosissa nähdään Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen ja Reino Nordin. Silva Mysterium -yhtiön tuottaman elokuvan ensi-ilta Suomessa on 4.2.2022.

Sundance Film Festival 20.–30.1.2022

Vuonna 1978 perustettu Sundance Film Festival on Yhdysvaltojen merkittävin elokuvafestivaali. Se järjestetään vuosittain Utahin osavaltiossa. Viimeisimmät Sundancessa esitetyt suomalaiselokuvat ovat Tonislav Hristovin ohjaama dokumenttielokuva Veeran maaginen elämä (2019), Marja Helanderin lyhytelokuva Maan sisällä linnut (2019) ja Teemu Niukkasen lyhytelokuva Onko sulla nälkä? (2020).

Sundance Film Festival