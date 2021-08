Ensilumi on Suomen ehdokas Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoon

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 elokuvapalkinnon ehdokkaat viidestä Pohjoismaasta julkistettiin Haugesundissa. Tavoiteltu elokuvapalkinto jaetaan 18. kerran tänä vuonna.

Suomen ehdokas on Hamy Ramezanin esikoispitkä Ensilumi. Draama kertoo vastaanottokeskuksessa asuvan Mehdipourin perheen kesästä Suomessa. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Ramezan ja Antti Rautava ja sen ovat tuottaneet Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka Elokuvayhtiö Aamusta. Ensilumi sai Suomessa ensi-iltansa 16.10.2020.

Suomen ehdokkaan valitsi lautakunta, johon kuuluvat Walhalla ry:n toiminnanjohtaja Mikaela Westerlund, toimittaja, kirjailija Kalle Kinnunen ja Suomen elokuvasäätiön tukiesittelijä Kaisu Isto. Lautakunta perusteli päätöstään:

”Ensilumi on yleismaailmallinen ja runollinen tarina perheestä, jota yhdistää rakkaus silloinkin, kun heiltä on kielletty tulevaisuus. Ohjaaja Hamy Ramezan luottaa yleisöönsä. Hänen otteensa on varma ja lempeä, eikä hän kaihda myöskään suuria tunteita ja huumoria. Näyttelijäntyö on ensiluokkaista.”

Vuoden 2021 elokuvapalkinnon voittaja julkistetaan 2.11.2021 Kööpenhaminassa Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä. Samanaikaisesti julkistetaan muut PN:n palkinnot: Kirjallisuuspalkinto, Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto, Musiikkipalkinto ja Ympäristöpalkinto. Yhteensä 300 000 Tanskan kruunun (noin 40 000 euron) suuruinen elokuvapalkinto jaetaan tasan elokuvan käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kesken.

Helsingissä kaikki viisi ehdokaselokuvaa nähdään 34th Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -elokuvajuhlien ohjelmistossa 16.–26.9.2021.

Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinto 2021 -ehdokkaat ovat:

Islanti: Alma / Alma

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Kristín Jóhannesdóttir

Tuottaja: MGuðrún Edda Þórhannesdóttir

Tuotantoyhtiö: DUO Productions

Norja: Gunda / Gunda

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Victor Kossakovsky

Tuottaja: Anita Rehoff Larsen

Tuotantoyhtiö: Sant & Usant

Ruotsi: Tigrar / Tigers

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Ronnie Sandahl

Tuottaja: Piodor Gustafsson

Tuotantoyhtiö: Black Spark Film & TV AB

Suomi: Ensilumi / Any Day Now

Ohjaaja: Hamy Ramezan

Käsikirjoittajat: Hamy Ramezan, Antti Rautava

Tuottajat: Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka

Tuotantoyhtiö: Elokuvayhtiö Aamu

Tanska: Flugt / Flee

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Jonas Poher Rasmussen

Tuottaja: Monica Hellström

Tuotantoyhtiö: Final Cut for Real ApS

Tietoa Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinnosta 2021

Kansalliset raadit ovat valinneet viisi ehdokaselokuvaa perusteinaan korkea laatu, juuret pohjoismaisessa kulttuurissa ja se, että ne erottuvat taiteellisen omaperäisyytensä kautta kiehtovina ja ympäristöönsä sidoksissa olevina taideteoksina.

Palkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle, pohjoismaisena tuotantona tehdylle pitkälle teatterielokuvalle. Elokuvan kansallisen teatteriensi-illan on pitänyt olla 1.7.2020–30.6.2021 välisenä aikana. Yhteensä 300 000 Tanskan kruunun (noin 40 000 euron) suuruinen palkinto jaetaan tasan elokuvan käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kesken. Näin korostetaan sitä, että elokuva on taiteenlajina näiden kolmen päätoimijan tiiviin yhteistyön tulos.

Kunkin Pohjoismaan ehdokaselokuvasta päättää kulttuuriministeriön nimittämä kolmihenkinen kansallinen palkintolautakunta. Ehdokkaiden julkistamisen jälkeen yhteispohjoismainen palkintolautakunta valitsee äänestämällä tämän vuoden palkinnonsaajan.

Pohjoismaisessa lautakunnassa on yksi jäsen kustakin maasta. Vuoden 2021 pohjoismaisessa palkintolautakunnassa ovat mukana Jóna Finnsdóttir (Islanti), Inger Merete Hobbelstad (Norja), Emma Gray-Munthe (Ruotsi), Mikaela Westerlund (Suomi) ja Heidi Hilarius-Kalkau Philipsen (Tanska).

Viime vuonna Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinnon voitti Dag Johan Haugerudin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva Barn (Beware of Children) Norjasta. Suomeen palkinto on tullut aiemmin kahdesti: vuonna 2002 elokuvasta Mies vailla menneisyyttä ja vuonna 2017 elokuvasta Tyttö nimeltä Varpu.

Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinto