Etelä-Korean BIFANissa Nimby, Night of the Living Dicks, Odotusaika ja Älä vastaa

Bucheon International Fantastic Film Festival järjestetään 8.–18. heinäkuuta.

Teemu Nikin ohjaama Nimby on mukana pitkien elokuvien Bucheon Choice -kilpasarjassa. Pikimusta komedia suvaitsevana itseään pitävien ihmisten suvaitsemattomuudesta sai Suomessa ensi-iltansa viime lokakuussa.

Nimby on ensimmäinen pitkä suomalaiselokuva BIFANin kilpailussa. Sen ovat käsikirjoittaneet ja tuottaneet Nikki ja Jani Pösö It’s Alive Filmsistä. Nikin lyhytelokuva All Inclusive oli mukana BIFANin kilpasarjassa 2019 ja se myös voitti tuolloin sarjan pääpalkinnon.

Ilja Rautsin ohjaama ja käsikirjoittama lyhytelokuva Night of the Living Dicks on lyhytelokuvien Bucheon Choice -kilpasarjassa. Kauhukomediassa anonyymeista mulkkukuvista tarpeekseen saanut nainen löytää silmälasit, joilla näkee ketkä miehet ovat todellisia mulkkuja.

Elokuvan ovat tuottaneet Mark Lwoff ja Misha Jaari Bufosta. Myös Rautsin aiempi lyhytelokuva on palkittu BIFANissa: Helsinki Mansplaining Massacre voitti sarjansa vuonna 2018.

Festivaalin Fantastic Short Films -sarjassa on mukana kaksi suomalaislyhytelokuvaa: Juho Fossin Odotusaika ja Sara Niemisen ja Artturi Rosténin ohjaama Älä vastaa.

Bucheon International Fantastic Film Festival