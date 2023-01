Fipadoc-festivaalilla fokuksessa Suomi ja Baltian maat

Ranskalaisfestivaali järjestetään 20.–28.1.2023 Biarritzissa.

Kuva: The Mission – Lähetyssaarnaajat / kuvaaja Antti Savolainen

Fipadoc on kansainvälinen dokumenttielokuvaan keskittyvä festivaali, joka on suunnattu sekä yleisölle että ammattilaisille. Elokuvasäätiö on yhteistyökumppanina tänä vuonna, kun festivaalin fokuksessa ovat Suomi ja Baltian maat.

Suomesta Fokus-sarjassa esitetään Tania Andersonin The Mission – Lähetyssaarnaajat. Elokuvassa seurataan Suomessa lähetystyötä tekeviä amerikkalaisia mormoninuoria. Se sai ensi-iltansa vuosi sitten Sundance-festivaalilla.

Fokus-sarjassa on myös Anna Shishovan ohjaama Ansa Moskovassa. Se kertoo venäläisestä aktivistinuoresta, jolle viranomaiset virittävät ansan. Elokuvaa on esitetty mm. Sheffieldin ja Sarajevon festivaaleilla.

Fipadocin musiikkidokumenttien sarjassa on mukana Einari Paakkasen Karaokeparatiisi, joka tutkii suomalaisten karaokerakkautta.

Festivaalilla esitellään myös dokumentaarisia sarjoja – ohjelmassa on Yvonne Debeaumarchén ja Hannu Kontturin Gaialand. Se paneutuu Ranskasta Suomeen tulleista idealisteista, jotka perustivat luontokeskeisen yhteisön 1990-luvun alussa Kittilään.

Digitaalisiin teoksiin keskittyvässä Smart-sarjassa esitetään Sanni Prihan ja Toisissa tiloissa -kollektiivin Veden kulma 104.45˚. Lyhytelokuvien sarjassa ovat mukana Catarina Diehlin Pettäminen tekee hyvää vaan ja Otso Alangon Leikkaus. Opiskelijaelokuvien New Talent -sarjassa esitetään Janne Vasaraisen Rajan lapset ja Saarlotta Virrin Harjoituksia.

Napafilms pitchaa The Last Carriage -hankettaan festivaalin Industry Days -ohjelmassa. Elokuvaa ohjaa Inka Achté ja tuottaa Marianne Mäkelä.

FIPADOC

