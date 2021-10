Guled & Nasra -elokuvalle pääpalkinto Afrikan merkittävimmällä elokuvafestivaalilla

Levitysyhtiö B-Planin tiedote

Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama ja Cannesin elokuvajuhlilla maailmanensi-iltansa saanut elokuva Guled & Nasra (kansainväliseltä nimeltään The Gravedigger’s Wife) palkittiin Afrikan suurimman elokuvafestivaalin, Fespacon, pääpalkinnolla myöhään lauantai-iltana 23.10.2021. Burkina Fasossa vuodesta 1969 järjestetty perinteikäs festivaali, viralliselta nimeltään The Panafrican Film and Television Festival of Ouagadougou, on kansainvälisesti laajalti tunnustettu, Afrikan ja afrikkalaisen diasporan merkittävin elokuvafestivaali.

Palkinnosta uutisoitiin laajalti ympäri maailman heti palkintogaalan jälkeen (mm. Reuters, BBC, Le Monde). 30 000 euron arvoinen Golden Stallion -palkinto on afrikkalaisen elokuvamaailman tärkein festivaalitunnustus. Festivaalin kilpasarjaan haki alun perin yhteensä 1132 elokuvaa, ja pääpalkinnosta kisaamaan valittiin lopulta 17 elokuvaa. Mukana kovatasoisessa kisassa oli mm. Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix’lla 2019 palkittu ranskalais-senegalilaisen Mati Diopin ohjaama Atlantiques sekä tsadilaisen Mahamat-Saleh Harounin tänä vuonna Cannesin pääkilpasarjassa nähty Lingui, The Sacred Bonds.

Palkinnosta päättäneen tuomariston puheenjohtajana toimi mauritanialainen tuottaja-ohjaaja Abderrahmane Sissako, jonka ohjaustöihin lukeutuu mm. lukuisia kansainvälisiä palkintoja kerännyt Timbuktu (2014). Sissako kommentoi palkintojenjaon yhteydessä, että festivaalin pääpalkinto on ”kenelle tahansa afrikkalaiselle elokuvantekijälle paras palkinto jonka voi saada, suuri ylpeyden aihe”.

Ahmedin voitto yllätti täydellisesti. ”Tämä palkinto tekee minut suunnattoman onnelliseksi. Fespacon festivaali merkitsee meille afrikkalaisille tekijöille samaa kuin Cannes eurooppalaisille elokuvantekijöille. Pääpalkinnon voittamisen myötä tuntuu, että olen saavuttanut kaikki unelmani, ja vieläpä esikoisohjauksellani! Mutta en ehkä ihan silti vielä jää eläkkeelle,” nauraa Ahmed.

Guled & Nasra pokkasi jo aiemmin festivaalilta myös tuomariston palkinnon, sekä palkinnon parhaasta sävellyksestä. Musiikin elokuvaan on säveltänyt saksalainen Andre Matthias.

Fespacosta saadut palkinnot jatkavat suomalaiselokuvan kerrassaan poikkeuksellista kansainvälistä menestystä. Elokuva palkittiin Toronton elokuvajuhlilla elokuvataiteen monimuotoisuutta edistävällä Amplify Voices -palkinnolla syyskuussa, ja Somalian Oscar-raati valitsi sen hiljattain edustamaan Somaliaa parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon ehdokkuuksia valittaessa. Lisäksi elokuva esitettiin ensimmäisenä pitkänä suomalaiselokuvana Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden viikolla. Kansainvälisesti poikkeuksellisen kiinnostavan Djiboutissa kuvatusta suomalais-saksalais-ranskalaisesta tuotannosta tekee myös se, että sitä pidetään tällä erää ensimmäisenä kansainvälisenä somaliaksi puhuttuna ammattituotantona koko maailmassa.

Ahmedin käsikirjoittama ja ohjaama Guled & Nasra on ajaton tarina perheestä äärimmäisten valintojen edessä. Koskettavan perhedraaman pääosissa nähdään helsinkiläinen Omar Abdi, kanadalainen Yasmin Warsame sekä djiboutilainen Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim. Elokuvan ovat tuottaneet Mark Lwoff, Misha Jaari ja Risto Nikkilä tuotantoyhtiö Bufosta.

Suomessa Guled & Nasra saa ensi-iltansa elokuvateattereissa kautta maan 12. marraskuuta. Elokuvan levityksestä täällä vastaa B-Plan Distribution.