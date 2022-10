Huippuvuosi IDFAssa suomalaiselle dokumenttielokuvalle

Peräti viisi suomalaiselokuvaa ja kolme vähemmistöyhteistuotantoa on dokumenttielokuvan kärkifestivaalin ohjelmistossa.

Kuva: Jasminin kaksi kotia / napafilms

Suomalaisten dokumentaristien kansainvälisesti korkea taso ja globaalit aiheet ovat kiinnostaneet amsterdamilaisen IDFA-festivaalin valitsijoita poikkeuksellisella tavalla. 9.–20. marraskuuta järjestettävä festivaali kokosi viime vuonna yhteen yli 3000 dokumentaarisen elokuvan ammattilaista ja festivaalinäytöksillä oli yli 100 000 katsojaa.

Reittejä Afrikasta Eurooppaan ja takaisin

Anna Blomin ohjaama pitkä dokumentti Natten då min bror försvann (Yö jona veljeni katosi) on kansainvälisessä ensi-illassa Frontlight-sarjassa. Elokuva kertoo ihmisoikeusaktivisti Adal Negusesta, jonka veli hukkui Välimereen pakolaisaluksella matkalla Italiaan. Neguse ryhtyy selvittämään, mitä oikeastaan merellä tapahtui, ja kohtaamiset eloonjääneiden kanssa muodostavat kollektiivisen todistusaineiston surusta, syyllisyydestä ja toivosta. Elokuvan ovat tuottaneet Blom ja Tommi Seitajoki Impressio Filmsille. Se on katsottavissa Yle Areenassa.

Nuorisodokumenttien kilpailussa on mukana lyhytelokuva Jasminin kaksi kotia, joka saa festivaalilla maailmanensi-iltansa. Inka Achtén ja Hanna Karppisen ohjaamassa elokuvassa seurataan 8-vuotiasta Jasminia, jonka perhe muuttaa Suomesta suvun kotimaahan Somalimaahan. Hän joutuu hyvästelemään parhaan ystävänsä Maryamin ja totuttautumaan uuteen kulttuuriin. Jasminin perheen tarinaa kerrotaan myös Achtén ohjaamassa pitkässä elokuvassa Kultainen maa, joka on kiertänyt festivaaleja vuoden aikana. Elokuvan on tuottanut Liisa Karpo napafilmsille.

Lauluelokuva vanhusten hoivasta ja dokumenttielokuvan klassikko

Kansainvälisesti arvostettujen dokumentaristien Masters-sarjaan pääsi Susanna Helken ohjaama Armotonta menoa – hoivatyön lauluja. Dokumentaarinen lauluelokuva luotaa suomalaisen vanhusten hoivan nykyhetken ja tulevaisuuden haasteita. Näkökulma on ennen kaikkea hoivatyötä tekevien naisten, mutta myös muiden hoiva-alan toimijoiden. Sitä on esitetty mm. Locarnon elokuvajuhlilla ja Nordisk Panoramassa.

Pirjo Honkasalon klassikon asemaan noussut Melancholian 3 huonetta (2004) esitetään IDFAn About Masculinity -erikoissarjassa, joka käsittelee maskuliinisuutta eri muotoineen ja ilmaisuineen. Honkasalo kuvaa pietarilaisia lapsisotilaita, elämää sodan runtelemassa Groznyissa ja orpokotia Ingušiassa lähellä Tšetšeniaa. Elokuva oli ilmestymisajankohtanaan suuri festivaalimenestys ja se palkittiin parhaan dokumenttielokuvan Jussi-palkinnolla.

Yhteistuotantoja festivaalihiteissä

Kuluneen vuoden festivaalisuosikkeja nähdään IDFAn Best of Fests -sarjassa. Anna Shishovan ohjaama Ansa Moskovassa (The New Greatness Case) kertoo kriittisten äänien hiljentämisestä Venäjällä. Teini-ikäinen Anya ajautuu salaisen poliisin ansaan ja hänen äitinsä aloittaa epätoivoisen taistelun tyttärensä vapauttamiseksi. Iikka Vehkalahden tuottama elokuva oli rajoitetussa levityksessä Suomessa viime kesänä.

Suomalaisia vähemmistöyhteistuotantoja Best of Fests -sarjassa on kolme. Shameela Seedatin ohjaama African Moot kuvaa afrikkalaisia oikeustieteen opiskelijoita. Elokuva on katsottavissa Yle Areenassa nimellä Afrikan mestariväittelijät. Sen suomalainen osatuotantoyhtiö on Tuffi Films.

Ohjelmistossa ovat myös Simon Lereng Wilmontin ohjaama A House Made of Splinters (osatuottaja Donkey Hotel) sekä Guy Davidin ohjaama Innocence (osatuottaja Making Movies). Suomalaista osaamista on myös Nina Menkesin ohjaamassa elokuvassa Brainwashed: Sex-Camera-Power: sen toinen luova tuottaja on Inka Rusi ja elokuvan yhtenä linjatuottajana on toiminut Tanja Rusi Onerva Picturesilta.

IDFA