Huippuvuosi suomalais- ja saamelaiselokuvalle Torontossa

Ohjelmistossa on esillä suomalaisen av-alan upea skaala: kaksi pitkää fiktiota, dokumenttielokuva, lyhyt animaatioelokuva ja draamasarja. Toronton kansainväliset elokuvajuhlat järjestetään 7.–17.9.2023.

Kuva: Máhccan – kotiinpaluu -elokuvan tekijät Anssi Kömi ja Suvi West. Kuvaaja: Joni Saijets.

Festivaalilla maailmanensi-iltansa saa Suvi Westin ja Anssi Kömin ohjaama pitkä dokumenttielokuva Máhccan – kotiinpaluu, joka esitetään TIFF Docs -sarjassa. Máhccan – kotiinpaluu sijoittuu murroksessa olevaan museomaailmaan ja kertoo saamelaisesineiden repatriaatiosta eli palauttamisesta Saamenmaalle. Palautuvat esineet symboloivat Saamen kansalta vietyä ihmisarvoa, identiteettiä, historiaa, yhteyttä esivanhempiin ja kokonaista maailmankatsomusta.

Elokuvasäätiön tukeman elokuvan on tuottanut Janne Niskala Vaski Filmille. Se tulee Suomessa elokuvateattereihin 22. syyskuuta.

Saamelaiselokuva on esillä Torontossa peräti kolmen teoksen voimin: Máhccanin ja norjalaistuotanto The Tundra Within Men lisäksi Katja Gauriloffin ohjaama draama Je’vida valittiin festivaalille. Elokuvan maailmanensi-ilta oli kesäkuussa Tribecassa.

Gauriloffin ja Niillas Holmbergin käsikirjoittama, koltansaamenkielinen elokuva on Torontossa mukana Centrepiece-sarjassa. Je’vida kertoo kolmessa aikatasossa taustansa hylänneen naisen tarinan. Sen ovat tuottaneet Joonas Berghäll, Satu Majava ja Anna Nuru Oktoberille. Suomessa levitys alkaa 20.10.

Pitkistä fiktioelokuvista myös Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet jatkaa Torontossa kansainvälistä menestystään, Centrepiece-sarjassa. Toukokuisen Cannesin kilpasarjan jälkeen Kuolleet lehdet on nähty festivaaleilla muun muassa Sydneyssä, Münchenissä ja Karlovy Varyssa. Pohjois-Amerikassa se on valittu myös New York Film Festivalin ohjelmistoon. Lempeä tragikomedia tulee Suomessa teattereihin 15.9.

Alkukesällä Annecyssa palkittu Heta Jäälinojan lyhytanimaatio Nun or Never! on mukana Shortcuts-sarjassa. Elokuva kertoo nunnaluostarista, jonka harmonia rikkoutuu, kun yksi nunnista löytää miehen puutarhasta. Sen on tuottanut Jani Lehto Böhle Studios -tuotantoyhtiölle.

C Moren, MTV:n ja Ruotsin TV4:n hanke Estonia on mukana draamasarjoille omistetussa Primetime-sarjassa. Autolautta Estonian tuhoisasta onnettomuudesta ja sen tutkinnasta kertova kahdeksanosainen sarja on Suomen, Ruotsin, Viron ja Belgian välinen yhteistuotanto.

Sarjan on luonut showrunner Miikko Oikkonen, ja sen ohjauksesta vastaavat Måns Månsson ja Juuso Syrjä. Vastaavina tuottajina ovat Fisher King -tuotantoyhtiön Matti Halonen ja Johannes Lassila. Elokuvasäätiö on tukenut sarjan kehittämistä.

Suomalaisnäkökulmasta kiinnostavaa Primetimessa on myös ensiesityksensä saava sarja Alice & Jack, jonka pääohjaaja on Juho Kuosmanen. Fremantlen tuottama draamasarja on tulossa brittiläiselle Channel 4:lle.

Toronto IFF