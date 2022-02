Hytti nro 6 palkittiin Göteborgin elokuvajuhlilla

Göteborgin elokuvajuhlat jakoi Dragon-palkinnot lauantaina 5.2.2022.

Kuva: Göteborg Film Festival

Seidi Haarla palkittiin parhaana näyttelijänä roolistaan Juho Kuosmasen ohjaamassa elokuvassa Hytti nro 6. Tuomariston mukaan Haarla värähteli valkokankaalta suoraan katsojien sydämiin. Perusteluissa kehuttiin rohkeaa ja intiimiä roolisuoritusta.



Haarla vastaanotti myös elokuvan saaman kansainvälisen elokuvakriitikkojen liiton Fipresci-palkinnon. Fipresci-tuomaristo totesi elokuvan olevan eeppisen road-elokuvan ja melodraaman yhdistelmä intiimissä mittakaavassa. Myös hienovaraista näyttelijätyötä ja omistautumista odottamattomille ratkaisuille kehuttiin.

Kaksi elokuvasäätiön tukemaa vähemmistöyhteistuotantoa sai myös palkintoja: tanskalaisen Simon Lereng Wilmontin ohjaama A House Made of Splinters palkittiin parhaana dokumenttielokuvana ja norjalaisen Eskil Vogtin ohjaama The Innocents sai yleisöpalkinnon. Edellisen suomalainen yhteistuottaja on Sami Jahnukainen (Donkey Hotel) ja jälkimmäisen Mark Lwoff ja Misha Jaari (Bufo).

Pohjoismaisen kilpailun pääpalkinnon voitti Tea Lindeburgin ohjaama tanskalaiselokuva As in Heaven.

Festivaalin palkintotiedote