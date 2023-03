Ilveskuiskaaja ja Blush Toronton Hot Docs -festivaalille

Ohjelmistossa ovat myös Jäähyväiset sanoille ja House of the Wickedest Man in the World.

Kuva: Ilveskuiskaaja / Wacky Tie Films

Kanadalainen Hot Docs on Pohjois-Amerikan merkittävin dokumenttielokuvafestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 27.4.–7.5.2023.

Festivaalin World Showcase -sarjassa on mukana Juha Suonpään ohjaama Ilveskuiskaaja, joka on poeettinen dokumenttielokuva Hannun pyrkimyksestä luoda yhteys metsän kätköissä piilotteleviin ilveksiin. Elokuva sai juuri ensi-iltansa tanskalaisella CPH:DOX-festivaalilla, jossa sille myönnettiin pohjoismaisen kilpailun erityismaininta.

”Tuleville kulttiklassikoille” omistetussa Nightvision-sarjassa esitetään Iiti Yli-Harjan ohjaama lyhytanimaatio Blush – An Extraordinary Voyage. Se kertoo kahden ystävän erityisestä avaruusmatkasta lähikauppaan. DOK Leipzig -festivaalilla viime syksynä debytoinut elokuva voitti Tampereen elokuvajuhlien Risto Jarva -palkinnon maaliskuussa.

Hot Docsin ohjelmistossa on mukana myös kaksi muuta suomalaista lyhytdokumenttia. Jan Ijäksen ohjaama House of the Wickedest Man in the World on niin ikään Nightvision-sarjassa. Elokuva kertoo okkultisti Aleister Crowleyn asuttamasta talosta Sisiliassa.

Laura Rantasen ohjaama Jäähyväiset sanoille on mukana Artscapes-sarjassa. Aalto-yliopiston ELOlla tuotettu elokuva kertoo siitä, mitä kirjoille tapahtuu, kun ne on hylätty.

Special Presentations -sarjassa esitetään elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto Innocence. Guy Davidin ohjaama pitkä dokumenttielokuva kuvaa kriittisesti Israelin militarisoitumista. Sen on osatuottanut Making Movies.

Hot Docs