Ajankohtaista Jenni Domingo nimitetty Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston päälliköksi heinäkuusta 2026 lähtien

13.1.2026

Domingo aloittaa tehtävässä nykyisen päällikön Jaana Puskalan siirtyessä eläkkeelle 1.7.2026.

Jenni Domingo on työskennellyt elokuvasäätiön kansainvälisellä osastolla vuodesta 2007 alkaen ja vastaa tällä hetkellä pitkien fiktioelokuvien festivaalistrategiasta sekä niiden matkatukien ja materiaali- ja markkinointitukihakemusten käsittelystä.

Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston päällikkö johtaa suomalaisen elokuvan kansainvälistä promootiota ja vastaa pitkien fiktioelokuvien kulttuuriviennin hanketukihakemusten käsittelystä.

Elokuvasäätiön kansainväliseltä osastolta Jenni Domingon nimityksen myötä vapautuva työpaikka laitetaan avoimeen hakuun helmikuussa.

 

Lisätietoja:

Lasse Saarinen
Johtaja
p. 09 6220 3023
lasse.saarinen@ses.fi

 

