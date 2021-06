Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 on valittu Cannesin pääkilpasarjaan

Un Certain Regard -kilpasarjassa on mukana vähemmistöyhteistuotanto The Innocents.

Kuva: Sami Kuokkanen / Elokuvayhtiö Aamu 2021

Juho Kuosmasen ohjaama draamaelokuva Hytti nro 6 on valittu Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjaan. Rosa Liksomin samannimisen romaanin innoittama elokuva on kuvattu Venäjällä ja se kertoo suomalaisen opiskelijan ja venäläisen kaivosmiehen kohtaamisesta junamatkalla.

Elokuvayhtiö Aamun tuottama Hytti nro 6 on Suomen, Saksan, Viron ja Venäjän yhteistuotanto. Elokuvan ovat tuottaneet Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka. Käsikirjoituksen ovat laatineet Andris Feldmanis ja Livia Ulman yhdessä Kuosmasen kanssa. Suomessa elokuvan levittää B-Plan ja kansainvälisestä myynnistä vastaa ranskalainen Totem Films. Pääosissa nähdään Berlinalen Shooting Stars -ohjelmaan valittu Seidi Haarla ja venäläinen Juri Borisov.

Juho Kuosmasen edellinen elokuva, esikoisohjaus Hymyilevä mies oli Cannesin virallisessa ohjelmistossa Un Certain Regard -sarjassa, jossa se voitti sarjan pääpalkinnon. Viimeiseen 40 vuoteen pääkilpasarjassa ei ole nähty teoksia muilta suomalaisohjaajilta kuin Aki Kaurismäeltä. Kaurismäen ohjaama Le Havre oli kilpailussa vuonna 2011.

B-Planin tiedotteessa ohjaaja Juho Kuosmanen kertoo ilostaan sekä iloa varjostavasta huolesta:

”Tämä uutinen on tietenkin ihan uskomattoman hieno. On mahtavaa huomata, että ne vaikeasti sanoilla selitettävät tunteet, joita elokuvamme on täynnä, on selvästi osunut maaliin. Seidin ja Jurin upeat roolityöt saavat nyt näkyvyyttä parhaalta mahdolliselta paikalta. En silti halua paukutella henkseleitä tilanteessa, joka koko kulttuurialaa uhkaa, vaikka pandemian pahin vaihe on väistymässä. Itse olen saanut työskennellä pitkien apurahojen turvin ja toivon, että elokuvamme menestys voidaan nähdä onnistumisena, joka mahdollistetaan luomalla kulttuurialalle työolosuhteet, joissa työhön voi keskittyä ilman jatkuvaa pelkoa toimeentulosta ja omasta jaksamisesta.”

Un Certain Regardissa vähemmistöyhteistuotanto The Innocents

Norjalaisen Eskil Vogtin ohjaama ja käsikirjoittama yliluonnollinen trilleri The Innocents (De uskyldige) on valittu Un Certain Regard -kilpasarjaan. Sen maskeeraussuunnittelusta vastaa Salla Yli-Luopa, sävellyksestä Pessi Levanto ja äänitehosteista osana kansainvälistä äänisuunnittelutiimiä Heikki Kossi. Kansainvälisen yhteistuotannon suomalaisia yhteistuottajia ovat Mark Lwoff ja Misha Jaari tuotantoyhtiö Bufosta. Elokuvasäätiö on tukenut elokuvan tuotantoa.

74. kertaa järjestetävä Festival de Cannes julkaisi tänään torstaina viralliset kilpasarjansa. Rinnakkaissarjat La Semaine de la Critique ja Quinzaine des Réalisateurs julkaisevat omat ohjelmistonsa myöhemmin. Koronapandemian takia festivaali siirrettiin toukokuulta myöhemmäksi – sen päivämäärät ovat 6.–17.7.2021.

Festival de Cannes