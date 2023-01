Jussi-ehdokkaat vuoden 2022 kotimaisista elokuvista on valittu

Filmiaura ry:n tiedote

Kuva: Jussi-gaala 2022, Dante Mutashar / Filmiaura ry

Jussi-ehdokkaat vuoden 2022 elokuvista on valittu eilen Filmiauran asiantuntijaraadin kokouksessa. Elokuvavuosi 2022 oli kotimaisen elokuvan runsaudensarvi, mutta myös haastava. Elokuvateatterien sulkukauden päätyttyä valkokankaille tuli ensi-iltaan ennätykselliset 37 pitkää elokuvaa ja 15 dokumenttielokuvaa, jotka täyttivät Jussi-kriteerit. Jussi-ehdokkuuksia sai 14 eri valkokangaselokuvaa, kolme lyhytelokuvaa ja lisäksi valittiin valkokankaan valopilkku -ehdokkaat, jotka eivät ole elokuvakohtaisia. Näyttelijäkategorioissa on ehdokkaita tänä vuonna neljä poikkeuksellisen runsaan elokuvavuoden johdosta.

Filmiaura on luopunut sukupuolitetuista näyttelijäpalkinnoista, ja näyttelijä-Jussit jaetaan nyt neljässä kategoriassa: pääosa, sivuosa, näyttelijätulokas ja valkokankaan valopilkku. Näyttelijätulokas-ehdokkuuden voi saada pää- tai sivuroolista. Se voidaan antaa näyttelijälle, joka on uusi valkokankaalla tai noussut näyttelijäurallaan uudelle tasolle. Ehdokas ei ole sanut ollut ehdolla Jusseissa näyttelijäkategoriassa aiemmin, ja hänellä on saanut olla korkeintaan kaksi pääroolia pitkässä elokuvateatterielokuvassa.

Valkokankaan valopilkku -ehdokkuus voidaan antaa näyttelijälle, joka on koskettanut, ilahduttanut, pelottanut, itkettänyt, provosoinut tai viihdyttänyt erityisesti kyseisen vuoden elokuvaroolissaan tai -rooleissaan.

Jussi-ehdokkuuksia sai 14 valkokangaselokuvaa: Tytöt tytöt tytöt (8), Kupla (6), Hetki Lyö (5), Kikka! (5), Pahanhautoja (5), Sydänpeto (5), Rakkaani merikapteeni (3), Armotonta menoa (2), Huonot naiset (2), Luomakunnan vartijat (2), Metsurin tarina (2), Karaokeparatiisi (1), Laitapuolen hyökkääjä (1) ja Sihja – kapinaa ilmassa (1). Lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat ovat Blue Note, Kaikki äitini puhelut ja Le Saboteur.

Ehdokkaat:

VUODEN ELOKUVA

Kupla – tuottaja Minna Haapkylä / Rabbit Films

Pahanhautoja – tuottajat Mika Ritalahti, Niko Ritalahti, Nima Yousefi / Silva Mysterium

Rakkaani merikapteeni – tuottajat Kai Nordberg, Kaarle Aho / Making Movies

Sydänpeto – tuottajat Ilona Tolmunen, Sébastien Aubert, Frauke Kolbmüller, Leslie Jacob / Elokuvatuotantoyhtiö Made

Tytöt tytöt tytöt – tuottajat Leila Lyytikäinen, Elina Pohjola / Citizen Jane Productions

OHJAUS

Alli Haapasalo – Tytöt tytöt tytöt

Klaus Härö – Rakkaani merikapteeni

Aleksi Salmenperä – Kupla

PÄÄOSA

Leea Klemola – Huonot naiset

Sara Melleri – Kikka!

Aamu Milonoff – Tytöt tytöt tytöt

Severi Saarinen – Laitapuolen hyökkääjä

SIVUOSA

Amos Brotherus – Kupla

Ilkka Heiskanen – Hetki lyö

Tommi Korpela – Kupla

Elena Leeve – Kikka!

NÄYTTELIJÄTULOKAS

Eleonoora Kauhanen – Tytöt tytöt tytöt

Emma Kilpimaa – Huonot naiset

Stella Leppikorpi – Kupla

Elsi Sloan – Sydänpeto

VALKOKANKAAN VALOPILKKU

Iina Kuustonen – roolit elokuvissa Punttikomedia, Häät ennen hautajaisia, Pelle Hermanni

Linnea Leino – roolit elokuvissa Tytöt tytöt tytöt, Punttikomedia, Napapiirin sankarit 4

Eero Ritala – roolit elokuvissa Sihja – kapinaa ilmassa, Punttikomedia, Kikka!, Sieniretki, Supermarsu 2

Martti Suosalo – roolit elokuvissa Sieniretki, Kikka!, Kulkuset kulkuset, Pelle Hermanni

KÄSIKIRJOITUS

Ilona Ahti, Daniela Hakulinen – Tytöt tytöt tytöt

Ilja Rautsi – Pahanhautoja

Reeta Ruotsalainen, Aleksi Salmenperä – Kupla

KUVAUS

Kerttu Hakkarainen – Sydänpeto

Jarmo Kiuru – Tytöt tytöt tytöt

Meelis Veeremets – Hetki lyö

MUSIIKKI

JB Dunckel – Sydänpeto

Anna-Mari Kähärä – Armotonta menoa – hoivatyön lauluja

Stefan Pasborg – Hetki lyö

ÄÄNISUUNNITTELU

Hugo Ekornes – Sihja – kapinaa ilmassa

Jorma Kaulanen, Peter Albrechtsen – Metsurin tarina

Micke Nyström – Kikka!

LEIKKAUS

Samu Heikkilä – Tytöt tytöt tytöt

Linda Jildmalm – Pahanhautoja

Matti Näränen – Luomakunnan vartijat

LAVASTUSSUUNNITTELU

John Hand – Rakkaani merikapteeni

Päivi Kettunen – Pahanhautoja

Kaisa Mäkinen – Hetki lyö

PUKUSUUNNITTELU

Tiina Kaukanen – Kikka!

Minke Lunter – Metsurin tarina

Roosa Marttiini – Tytöt tytöt tytöt

MASKEERAUSSUUNNITTELU

Kaire Hendrikson – Hetki lyö

Marina Ritvall, Conor O’Sullivan – Pahanhautoja

Riikka Virtanen – Kikka!

DOKUMENTTIELOKUVA

Armotonta menoa – hoivatyön lauluja – ohjaaja Susanna Helke, tuottaja Timo Korhonen / Road Movies

Karaokeparatiisi – ohjaaja Einari Paakkanen, tuottaja Marianne Mäkelä / napafilms

Luomakunnan vartijat – ohjaaja Iiris Härmä, tuottaja Visa Koiso-Kanttila / Guerilla Films

LYHYTELOKUVA

Blue Note – ohjaaja Pavel Andonov

Kaikki äitini puhelut – ohjaaja Iiti Yli-Harja

Le Saboteur – ohjaaja Anssi Kasitonni

Jussi-ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Raadissa olivat mukana seuraavat elokuva-alan ammattilaiset: ohjaaja Ville Jankeri, näyttelijä Satu-Tuuli Karhu, tuottaja Hanna Kauppi, elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen, äänisuunnittelija Pinja Mustajoki, säveltäjä Laura Naukkarinen, näyttelijä Max Ovaska, maskeeraaja Kaisa Pohjola, käsikirjoittaja Jari Olavi Rantala, leikkaaja Mikko Sippola, elokuvaaja Konsta Sohlberg ja lavastaja Juha-Matti Toppinen. Filmiauralle annetuista aiemmista tiedoista poiketen Kaisa Pohjola toimi Sydänpeto-elokuvassa Suomen kuvausten maskeeraajana ja puvustajana, ja sen takia hän ei osallistunut raadissa Sydänpetoa koskevaan keskusteluun ja äänestykseen. Filmiauran hallituksesta raadissa olivat: Riina Liukkonen, Minna Lampolahti, Emma Ilves, Hannele Marjavaara ja Anton Vanha-Majamaa.

Jussi-patsaat jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä. Jussi-gaala järjestetään perjantaina 24.3.2023, jolloin jaetaan Jussi-palkinnot vuoden 2022 parhaille kotimaisille elokuville ja niiden tekijöille. Jussi-gaala televisioidaan suorana lähetyksenä Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallista MTV3-kanavalla ja ja MTV Katsomossa.

Yleisö voi tuttuun tapaan valita oman suosikkielokuvansa, jolle jaetaan kunniakirja. Yleisön suosikkielokuvaäänestyksen järjestää Elisa Viihde. Jussi-gaalassa jaetaan lisäksi 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto.

Ensimmäiset Jussit jaettiin 16.11.1944. Vuonna 1944 perustettu Jussi-palkinto on tiettävästi Euroopan vanhin elokuvapalkinto. Jussi-palkintoja jaetaan 16 eri kategoriassa, joita ovat paras elokuva, ohjaus, neljä näyttelijäpalkintoa, käsikirjoitus, kuvaus, elokuvamusiikki, leikkaus, äänisuunnittelu, lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, maskeeraussuunnittelu, dokumenttielokuva ja lyhytelokuva.