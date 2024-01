Jussi-ehdokkaat vuoden 2023 kotimaisista elokuvista on valittu

Ensimmäistä kertaa ikinä yleisö pääsee valitsemaan Jussi-palkinnon saajan.

Filmiaura ry:n tiedote. Kuva: Jussi-gaala 2023, Jaakko Meyn / Filmiaura.

Jussi-ehdokkaat vuoden 2023 elokuvateatterielokuvista on valittu Filmiauran asiantuntijaraadin kokouksessa. Elokuvavuosi 2023 oli monipuolinen niin aiheidensa kuin kansainvälisen menestyksenkin näkökulmasta. Elokuvateattereiden valkokankaille tuli ensi-iltaan 27 pitkää elokuvaa ja 11 dokumenttielokuvaa, jotka täyttivät Jussi-kriteerit. Jussi-ehdokkuuksia sai 15 eri valkokangaselokuvaa ja kolme lyhytelokuvaa.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ikinä, yleisö saa äänestää yhdestä Jussin saajasta. Näyttelijä-Jussit jaetaan neljässä kategoriassa: pääosa, sivuosa, näyttelijätulokas sekä yleisön suosikki, jonka yleisö valitsee. Yleisön suosikki -ehdokkaat esivalintaraati on valinnut viidestä vuoden katsotuimmasta elokuvasta.

Jussi-ehdokkuuksia sai 15 valkokangaselokuvaa: Mummola (11), Sisu (9), Je’vida (7), Kuolleet lehdet (4),Valoa valoa valoa (4), Lapua 1976 (3), Neljä pientä aikuista (2), Peluri – Kuolema on elävien ongelma (2), Johannes ei kulje Jämsän kautta (1), Laupias taksikuski (1), Lumipalloefekti (1), Máhccan – kotiinpaluu (1), Risto Räppääjä ja villi kone (1), Syke-elokuva: Särkynyt sydän (1) ja Wanha Markku (1). Lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat ovat Blush, How to please ja Thank You in Your Language.

Ehdokkaat palkintokategorioittain:

VUODEN ELOKUVA

Je’vida – tuottajat Joonas Berghäll, Satu Majava, Anna Huru / Oktober Oy

Kuolleet lehdet – tuottajat Aki Kaurismäki / Sputnik Oy, Misha Jaari ja Mark Lwoff / Bufo Oy

Lapua 1976 – tuottajat Pekka Pohjoispää, Mikko Jokipii / Blankface Oy

Mummola – tuottajat Jussi Rantamäki, Emilia Haukka / Elokuvayhtiö Aamu

Sisu – tuottaja Petri Jokiranta / Subzero Film Entertainment

VUODEN OHJAUS

Jalmari Helander – Sisu

Aki Kaurismäki – Kuolleet lehdet

Tia Kouvo – Mummola

VUODEN PÄÄOSA

Alma Pöysti – Neljä pientä aikuista

Leena Uotila – Mummola

Jussi Vatanen – Kuolleet lehdet

VUODEN SIVUOSA

Ria Kataja – Mummola

Jari Virman – Peluri – Kuolema on elävien ongelma

Tom Wentzel – Mummola

VUODEN NÄYTTELIJÄTULOKAS

Rebekka Baer – Valoa valoa valoa

Saara Elina – Johannes ei kulje Jämsän kautta

Sakari Topi – Mummola

YLEISÖN SUOSIKKINÄYTTELIJÄ

Linnea Leino – Lapua 1976

Jarkko Niemi – Syke-elokuva: Särkynyt sydän

Alma Pöysti – Kuolleet lehdet

Ylermi Rajamaa – Risto Räppääjä ja villi kone

Jorma Tommila – Sisu

VUODEN KÄSIKIRJOITUS

Katja Gauriloff, Niillas Holmberg – Je’vida

Tia Kouvo – Mummola

Teemu Nikki – Peluri – Kuolema on elävien ongelma

VUODEN KUVAUS

Tuomo Hutri – Je’vida

Jesse Jalonen – Mummola

Kjell Lagerroos – Sisu

VUODEN MUSIIKKI

Joel Melasniemi – Valoa valoa valoa

Laura Naukkarinen – Je’vida

Juri Seppä, Tuomas Wäinölä – Sisu

VUODEN ÄÄNISUUNNITTELU

Gustaf Berger – Laupias taksikuski

Jorma Kaulanen – Mummola

Jukka Nurmela, Timo Peltola – Je’vida

VUODEN LEIKKAUS

Okku Nuutilainen – Mummola

Timo Peltola – Je’vida

Juho Virolainen – Sisu

VUODEN LAVASTUSSUUNNITTELU

Nanna Hirvonen – Mummola

Otso Linnalaakso – Sisu

Sattva-Hanna Toiviainen – Neljä pientä aikuista

VUODEN PUKUSUUNNITTELU

Neoon Must – Valoa valoa valoa

Anu Pirilä – Je’vida

Anna Vilppunen – Sisu

VUODEN MASKEERAUSSUUNNITTELU

Küllikki Pert – Valoa valoa valoa

Terhi Väänänen – Lapua 1976

Salla Yli-Luopa – Sisu

VUODEN DOKUMENTTIELOKUVA

Lumipalloefekti – ohjaaja Pauliina Punkki, tuottajat Pauliina Punkki, Kaisa Astikainen / Ida Productions

Máhccan – kotiinpaluu – ohjaajat Suvi West, Anssi Kömi, tuottaja Janne Niskala / Vaski Filmi Oy

Wanha Markku – ohjaaja Markus Toivo, tuottajat Markus Toivo, Kalervo Aho / Joki Productions Oy

VUODEN LYHYTELOKUVA

Blush – An Extraordinary Voyage – ohjaaja Iiti Yli-Harja

How to Please – ohjaaja Elina Talvensaari

Thank You in Your Language – ohjaaja Fabian Munsterhjelm

Jussi-ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Raadissa olivat mukana seuraavat elokuva-alan ammattilaiset: ohjaaja AJ Annila, äänisuunnittelija Svante Colérus, elokuvaaja Kerttu Hakkarainen, leikkaaja Nina Ijäs, lavastaja Vilja Katramo, näyttelijä Tiina Pirhonen, käsikirjoittaja Ilja Rautsi, maskeeraaja Saara Räisänen, säveltäjä Mari Sainio, dokumentaristi Iikka Vehkalahti, tuottaja Kaisla Viitala, pukusuunnittelija Tiina Wilen ja näyttelijä Tobias Zilliacus. Ilja Rautsi ei osallistunut lyhytelokuvan, dokumenttielokuvan, pukusuunnittelun eikä maskeeraussuunnittelun ehdokkaiden valintoihin. Mari Sainio ei osallistunut näyttelijäpalkintojen, käsikirjoituksen, ohjauksen eikä vuoden elokuvan ehdokkaiden valintoihin.

Filmiauran hallituksesta raadissa olivat: Riina Liukkonen, Minna Lampolahti, Emma Ilves, Hannele Marjavaara, Samppa Batal, Manna Katajisto ja Anton Vanha-Majamaa. Samppa Batal ei osallistunut raadissa lyhytelokuvan valintaan.

Jussi-patsaat jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä sekä yleisö nettiäänestyksellä. Jussi-gaala järjestetään perjantaina 22.3.2024, jolloin jaetaan Jussi-palkinnot vuoden 2023 parhaille kotimaisille elokuville ja niiden tekijöille. Jussi-gaala televisioidaan suorana lähetyksenä Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallista MTV3-kanavalla ja ja MTV Katsomossa.

Yleisö voi tuttuun tapaan valita oman suosikkielokuvansa, jolle jaetaan kunniakirja. Jussi-gaalassa jaetaan lisäksi 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto. Jussi-gaalan yhtenä pääyhteistyökumppanina on Valio Gold&Green.

Ensimmäiset Jussit jaettiin 16.11.1944. Vuonna 1944 perustettu Jussi-palkinto on tiettävästi Euroopan vanhin elokuvapalkinto. Jussi-palkintoja jaetaan 16 eri kategoriassa, joita ovat paras elokuva, ohjaus, neljä näyttelijäpalkintoa, käsikirjoitus, kuvaus, elokuvamusiikki, leikkaus, äänisuunnittelu, lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, maskeeraussuunnittelu, dokumenttielokuva ja lyhytelokuva.