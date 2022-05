Jussi-voittajat vuoden 2021 kotimaisista elokuvista on valittu

Filmiaura ry:n tiedote

Kuva: Illan palkituin elokuva oli Hytti nro 6 kaikkiaan kahdeksalla (8) Jussi-palkinnolla. Kuvaaja: Sami Kuokkanen.

Jussi-palkinnot vuoden 2021 parhaille elokuville jaettiin perjantaina 6.5. suorassa tv-lähetyksessä. Jussi-gaala palasi vuoden tauon jälkeen Kaapelitehtaan Merikaapelihalliin. Voimaantunut ja pirskahteleva tunnelma näkyi ja kuului niin punaisella matolla kuin kiitospuheissakin.

Hytti nro 6 palkittiin parhaana elokuvana. Yhteensä Hytti nro 6 sai kaikkiaan kahdeksan (8) Jussi-palkintoa. Seuraavaksi eniten palkintoja saivat Guled & Nasra (2) ja Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia (2). Muita palkittuja elokuvia olivat Fucking with Nobody (1) ja 70 on vain numero (1). Parhaana lyhytelokuvana palkittiin Hei hei Tornio ja dokumenttielokuvana Invisible Demons – Tuhon merkit.

Varsinaisten Jussi-palkintojen lisäksi Filmiaura myönsi Betoni-Jussin näyttelijä Heikki Nousiaiselle, jonka taiteellinen työ on jatkunut katkeamattomana ja uusia tasoja saavuttavana yli 57 vuoden ajan. Hän on tuttu lukuisten roolien takaa, kuten elokuvista Täällä Pohjantähden alla, Johtaja Uuno Turhapuro – pisnismies, Kulkuri ja joutsen, Sibelius, Tuntematon mestari, Teräsleidit sekä Postia pappi Jaakobille, josta hänet palkittiin parhaan miespääosan Jussi-palkinnolla vuonna 2010.

Elisa Viihteen yleisön suosikkielokuva

Yleisön suosikkielokuvaäänestyksen järjesti jälleen Elisa Viihde. Äänestyksessä eniten yleisöääniä sai Syke-elokuva: Hätätila, jonka on ohjannut Toni Laine ja tuottanut Jarkko Hentula, Marko Talli ja Lotta Westerberg (Yellow Film & TV). Palkinnon jakoivat Elisa Viihteen tulevasta Mies joka kuoli -sarjasta näyttelijä Sara Soulié ja kirjailija Antti Tuomainen, jonka samannimiseen alkuperäisteokseen sarja perustuu. Toiseksi eniten ääniä sai Sorjonen: Muraalimurhat (ohjaus Juuso Syrjä, tuotanto Matti Halonen ja Johannes Lassila, Fisher King Productions), ja kolmanneksi eniten Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily (ohjaus Renny Harlin, tuottajat Jukka Helle ja Markus Selin, Solar Films).

Nordisk Film -palkinto

Jussi-gaalassa jaettiin neljättä kertaa myös 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto. Nordisk Film -palkinto myönnetään sellaisille tekijöille, jotka poikkeuksellisella panoksellaan rikastavat, syventävät tai muutoin edistävät kotimaista elokuvaa. Elokuvavuoden 2021 osalta palkinto myönnettiin tekijäryhmälle, joka on vuosia tehnyt yhdessä töitä valmistaakseen nimenomaan sellaisia elokuvia, joita muut eivät tekisi: Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuvan työryhmälle, eli kuvaaja Sari Aaltoselle, ohjaaja Teemu Nikille ja tuottaja Jani Pösölle.

Nordisk Film -säätiön palkinto jaetaan vuosittain ja sen saajan valitsee elokuvantekijöistä koostuva tuomaristo. Vuonna 2022 tuomaristoon kuuluivat ohjaaja, näyttelijä Anna Paavilainen, ohjaaja Ville Jankeri, käsikirjoittaja Iiro Küttner, näyttelijä, ohjaaja Peter Franzén, tuottaja Liisa Penttilä-Asikainen ja Filmiauran edustaja Manna Katajisto.

Vuoden uroteko -palkinto

Jussi-patsaiden ja yllä mainittujen tunnustusten lisäksi Filmiaura jakoi ennen televisiolähetystä Vuoden uroteko -palkinnon Mitta on täysi -työryhmälle, jonka korona-aikana hyvin organisoidut ja näyttävästi toteutetut mielenilmaukset ovat keränneet kiitosta. Tapahtumilla on tuotu näkyväksi kulttuurialan ahdinko ja sen sanoittaminen. Tapahtumilla on kyetty myös tuomaan ihmisiä yhteen – etänä ja livenä, viranomaismääräyksiä tarkasti kunnioittaen. Filmiauran Uroteko-palkinto myönnettiin nyt yhdeksättä kertaa, ja tänä vuonna sen rahoittajana toimi Aurora Studios. Palkinnon arvo on 2500 euroa, ja se lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin kautta Ukrainaan.

Jussi-voittajat kategorioittain:

PARAS ELOKUVA

Hytti nro 6 – tuottajat Jussi Rantamäki, Emilia Haukka / Elokuvayhtiö Aamu

OHJAUS

Juho Kuosmanen – Hytti nro 6

NAISPÄÄOSA

Seidi Haarla – Hytti nro 6

MIESPÄÄOSA

Petri Poikolainen – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

NAISSIVUOSA

Marja Packalén – 70 on vain numero

MIESSIVUOSA

Lasse Poser – Fucking with Nobody

KÄSIKIRJOITUS

Andris Feldmanis, Livia Ulman, Juho Kuosmanen – Hytti nro 6

KUVAUS

J-P Passi – Hytti nro 6

MUSIIKKI

Andre Matthias – Guled & Nasra

ÄÄNISUUNNITTELU

Sami Kiiski, Heikki Kossi – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

LEIKKAUS

Jussi Rautaniemi – Hytti nro 6

LAVASTUSSUUNNITTELU

Kari Kankaanpää – Hytti nro 6

PUKUSUUNNITTELU

Anu Gould – Guled & Nasra

MASKEERAUSSUUNNITTELU

Liina Pihel – Hytti nro 6

DOKUMENTTIELOKUVA

Invisible Demons – Tuhon merkit – ohjaus Rahul Jain, tuottajat Iikka Vehkalahti, Heino Deckert / Toinen katse

LYHYTELOKUVA

Hei hei Tornio – ohjaus Emilia Hernesniemi

BETONI-JUSSI

Heikki Nousiainen

Jussi-gaala 2022

Jussi-voittajat palkittiin perjantaina 6.5.2022 Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa, suorassa tv-lähetyksessä, joka näytettiin klo 19.30 alkaen MTV3-kanavalla sekä mtv-palvelussa. Gaalan juonsivat nyt Anna-Maija Tuokko ja Chike Ohanwe. TV-lähetyksen tuotti Moskito Television Oy ja catering-kumppanina toimi Tapahtumatalo Bank. Pääyhteistyökumppanit olivat Elisa Viihde ja Nordisk Film. Elokuvasäätiö on myöntänyt Filmiaura ry:lle tukea Jussi-gaalan järjestämiseen. Tapahtuman tuotti Filmiaura ry:lle Noora Kuronen.

Jussi-patsaat vuoden parhaille pitkille kotimaisille teatterielokuville jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry. Ensimmäiset Jussit jaettiin 16.11.1944. Vuonna 1944 perustettu Jussi-palkinto on tiettävästi Euroopan vanhin elokuvapalkinto.

Jussi-ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva, ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Raadissa olivat tällä kertaa mukana seuraavat elokuva-alan ammattilaiset: tuottaja Kaarle Aho, ohjaaja Ulla Heikkilä, käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi, näyttelijät Jaana Saarinen ja Amir Escandari, kuvaaja Arsen Sarkisiants, leikkaaja Samu Heikkilä, säveltäjä Samuli Putro, pukusuunnittelija Jouni Mervas, lavastussuunnittelija Markus Packalén, äänisuunnittelija Mikko Mäkelä, maskeeraussuunnittelija Kata Launonen sekä elokuvalevittäjä Harry Päiväläinen. Filmiauran hallituksesta raadissa olivat: Riina Liukkonen, Minna Lampolahti, Manna Katajisto, Lauri Nurkse ja Hannele Marjavaara. Parhaan dokumentin ehdokkaan valinnan ajaksi Jenni Toivoniemi poistui ulos kokouksesta.

