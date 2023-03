Jussit vuoden 2022 kotimaisista elokuvista on jaettu

Filmiaura ry:n tiedote

Kuva: One Take Productions

Jussi-palkinnot vuoden 2022 parhaille elokuville jaettiin perjantaina 24.3. suorassa tv-lähetyksessä Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa. Illan palkituin elokuva oli Tytöt tytöt tytöt neljällä (4) Jussi-palkinnolla.

Tytöt tytöt tytöt -elokuvan jälkeen seuraavaksi eniten palkintoja saivat elokuvat Pahanhautoja (2), Sydänpeto (2) ja Kikka (2). Muita palkittuja elokuvia olivat Kupla (1), Hetki lyö (1) ja Metsurin tarina (1). Vuoden lyhytelokuvana palkittiin Kaikki äitini puhelut ja dokumenttielokuvana Karaokeparatiisi.

Filmiauran hallitus päätti viime vuonna luopua sukupuolitetuista näyttelijäpalkintokategorioista. Nyt jaettiin ensimmäistä kertaa näyttelijäpalkinnot neljässä uudessa kategoriassa: Pääosa, Sivuosa, Valkokankaan valopilkku, Näyttelijätulokas.

Elämäntyöpalkinto Betoni-Jussi

Varsinaisten Jussi-palkintojen lisäksi Filmiaura myönsi elämäntyöpalkinto Betoni-Jussin näyttelijä Esko Salmiselle, joka on esiintynyt valkokankailla ja näyttämöillä jo yhdeksällä vuosikymmenellä. Esikoisrooli vanhempien rinnalla vuoden 1949 elokuvassa Katupeilin takana saattoi mennä katsojilta ohi, mutta sittemmin häntä on ollut mahdotonta olla huomaamatta.

Salminen on näytellyt esimerkiksi elokuvissa Varasto (2011) ja Varasto 2 (2018), Härmä (2012), Äideistä parhain (2005), Pohjanmaa (1988), Hamlet liikemaailmassa (1987), Niskavuori (1984), Pedon merkki (1981), Runoilija ja muusa (1978), Tähdet kertovat, Komisario Palmu (1962) sekä Tuhlaajapoika (1992), josta hänet palkittiin parhaan miessivuosan Jussi-patsaalla.

Elisa Viihteen yleisön suosikkielokuva

Yleisön suosikkielokuvaäänestyksen järjesti jälleen Elisa Viihde. Äänestyksessä eniten yleisöääniä sai MC Helper beKINGs, jonka on ohjannut Kaitsu Walfrid Rinkinen ja tuottaneet Minna Haapkylä, Sanna Kultanen, Eve Särkänne ja Janne Kaperi (Rabbit Films ja Biisonimafia / KR-Produktio).

Toiseksi eniten ääniä yleisön suosikkielokuvaäänestyksessä sai JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii (ohjaus Taito Kawata ja Miika Särmäkari, tuotanto Anton Moilanen, Seppo Kerkelä ja Lasse Järvi / Cocoa Play), ja kolmanneksi eniten Koskinen (ohjaus Lauri Nurkse, tuottajat Ella Piesala, Ilkka Hynninen, Jussi Lipponen, Erna Aalto / Mediawan).

Nordisk Film -palkinto

Jussi-gaalassa jaettiin viidettä kertaa myös 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto. Palkinto antaa tunnustusta elokuvantekijöille, jotka ovat merkittävällä työllään nostaneet elokuvanteon tasoa ja siten rikastuttaneet suomalaista elokuvakulttuuria. Vuoden 2023 palkinnon sai työryhmä, johon kuuluvat kuvaaja Jarkko T. Laine, tuottaja Mika Ritalahti, käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja ohjaaja Hanna Bergholm elokuvasta Pahanhautoja.

Nordisk Film -säätiön (Nordisk Film Foundation) palkinto jaetaan vuosittain ja sen saajan valitsee elokuvantekijöistä koostuva tuomaristo. Vuonna 2023 tuomaristoon kuuluivat tuottaja Liisa Penttilä-Asikainen, ohjaaja Saara Cantell, ohjaaja-käsikirjoittaja Juha Lehtola, Filmiauran hallituksen jäsen Manna Katajisto, ohjaaja-käsikirjoittaja Inari Niemi ja elokuvaaja J-P Passi.

Vuoden uroteko -palkinto

Jussi-patsaiden ja yllä mainittujen tunnustusten lisäksi Filmiaura jakoi ennen televisiolähetystä Vuoden uroteko -palkinnon läheisyyden koreografi Pia Rickmanille ja näyttelijä Saara Kotkaniemelle, jotka ovat tehneet viime vuosina työtä turvallisemman elokuva-alan eteen.

Rickman on kouluttautunut ensimmäisenä Suomessa läheisyyden koreografiksi ja auttanut elokuvien intiimikohtauksissa. Kotkaniemi puolestaan on julkaissut selvityksen siitä, miten puutteellista ja vaarallistakin intiimikohtausten tekeminen Suomessa on ollut. Filmiauran Uroteko-palkinto myönnettiin nyt kymmenettä kertaa, ja tänä vuonna sen rahoittajana toimi Kinos Rentals. Palkinnon arvo on 2500 euroa.

Palkinnonsaajat

VUODEN ELOKUVA

Tytöt tytöt tytöt – tuottajat Elina Pohjola, Leila Lyytikäinen / Citizen Jane Productions

OHJAUS

Alli Haapasalo – Tytöt tytöt tytöt

PÄÄOSA

Sara Melleri – Kikka!

SIVUOSA

Ilkka Heiskanen – Hetki lyö

NÄYTTELIJÄTULOKAS

Stella Leppikorpi – Kupla

VALKOKANKAAN VALOPILKKU

Linnea Leino – roolit elokuvissa Tytöt tytöt tytöt, Punttikomedia, Napapiirin sankarit 4

KÄSIKIRJOITUS

Ilona Ahti, Daniela Hakulinen – Tytöt tytöt tytöt

KUVAUS

Kerttu Hakkarainen – Sydänpeto

MUSIIKKI

JB Dunckel – Sydänpeto

ÄÄNISUUNNITTELU

Jorma Kaulanen, Peter Albrechtsen – Metsurin tarina

LEIKKAUS

Samu Heikkilä – Tytöt tytöt tytöt

LAVASTUSSUUNNITTELU

Päivi Kettunen – Pahanhautoja

PUKUSUUNNITTELU

Tiina Kaukanen – Kikka!

MASKEERAUSSUUNNITTELU

Marina Ritvall, Conor O’Sullivan – Pahanhautoja

DOKUMENTTIELOKUVA

Karaokeparatiisi – ohjaaja Einari Paakkanen, tuottaja Marianne Mäkelä / napafilms

LYHYTELOKUVA

Kaikki äitini puhelut – ohjaaja Iiti Yli-Harja

BETONI-JUSSI

Esko Salminen

