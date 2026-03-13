Kahdeksan Nordic NEST -projektia valmiina etenemään

Saksan ja Pohjoismaiden yhteinen Nordic NEST -hanke siirtyy käsikirjoitusvaiheeseen. Mukana kolme suomalaisprojektia.

Kuva: Nordic Nest -työpaja Göteborgin elokuvafestivaaleilla helmikuussa. Kuvaaja: Jenny Duan

Täydellinen osuma: kahdeksan tuottaja- ja käsikirjoittajatiimiä on löytänyt toisensa Nordic NEST -ohjelmassa ja työskentelee nyt yli rajojen elokuva- ja sarjahankkeidensa kehittelyvaiheessa. MOIN Film Fundin, The German Film Boardin (FFA) ja The Five Nordicsin yhteishanke siirtyy nyt käsikirjoitusvaiheeseen – kolme parasta projektia julkistetaan Cannesin elokuvajuhlilla.

Kahdeksassa saksalais-pohjoismaisessa kehittelytiimissä on kussakin yksi käsikirjoittaja sekä yksi saksalainen ja yksi pohjoismainen tuottaja. Projektien joukossa on saksalais-suomalainen road movie; korkeatasoinen sarja Saksasta, Tanskasta ja Norjasta; trilleri Suomesta, Islannista ja Saksasta sekä musta komedia Saksasta, Norjasta ja Ruotsista. MOIN Film Fund tukee projekteja kehittelyrahoituksella yhteensä enintään 160 000 eurolla.

Tiimien muodostaminen toteutettiin helmikuussa Göteborgin elokuvajuhlilla järjestettyssä matchmaking-tilaisuudessa. Siellä kymmenen valittua käsikirjoittajaa tapasi 20 tuottajaa Saksasta, Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista. Tilaisuutta edelsi intensiivinen työviikko, jonka aikana käsikirjoittajat kehittivät elokuva- ja sarjaideoitaan yhdessä Le Groupe Ouestin kanssa, joka on yksi Euroopan innovatiivisimmista käsikirjoitusten kehittelyhankkeista.

MITÄ SEURAAVAKSI NORDIC NESTISSÄ?

Kehittelyvaiheen jälkeen jury valitsee kolme projektia, joista kukin saa enintään 60 000 euroa lisärahoitusta käsikirjoitustyöhön, ja jotka julkistetaan Cannesin elokuvajuhlien aikana. Kokonaisuus huipentuu Filmfest Hamburgiin 2026, jolloin kehitetyt projektit esitellään ensimmäistä kertaa kansainvälisille markkinoille.

OSALLISTUVAT HANKKEET:

Beyond the Fence

Tuottajat: Verena Gräfe-Höft (Junafilm, Saksa), Mark Lwoff (Bufo, Suomi)

Käsikirjoittaja: Jonas Rothlaender (Saksa)

Muoto: pitkä elokuva; Genre: road movie

Synopsis: 1960-luvun syrjäisessä Suomen Lapissa yksinäinen teini löytää perhesalaisuuden isästään ja lähtee halki sodanjälkeisen Euroopan etsimään yhteyttä maailmassa, jota yhä leimaavat hiljaisuus ja sodan arvet.

Cargo Crime

Tuottajat: Jennifer Mueller von der Haegen (Weydemann Bros. Film, Saksa), Janne Hjeltnes (Empathitude Pictures, Norja)

Käsikirjoittaja: Valeria Richter (Tanska)

Muoto: sarja; Genre: draama

Synopsis: Kun arjen rutiini rikkoutuu poikkeuksellisten tapahtumien ketjuun, kaukoliikenteen rekkakuski Ena joutuu voittamaan pelkonsa puhua ja löytämään tavan toimia uhkia vastaan, jotka eivät horjuta vain hänen elämäänsä vaan yhteistä elämäntapaamme.

Deeper

Tuottajat: Frauke Kolbmüller (Oma Inge Film, Saksa), Mark Lwoff (Bufo, Suomi)

Käsikirjoittaja: Eva-Maria Koskinen (Suomi)

Muoto: sarja; Genre: draama, trilleri

Synopsis: Suomalainen sotilas ja syvämerisukeltaja Kira Johansson liittyy Nord Stream -sabotaasin tutkintaan jännitteiden kasvaessa Euroopassa ja huomaa, että yksi pääepäillyistä on nainen, jota hän yhä rakastaa.

Double Fault

Tuottajat: Wiebke Andresen (Letterbox, Saksa), Janne Hjeltnes (Empathitude Pictures, Norja)

Käsikirjoittajat: Jakob Beckman, Joakim Granberg (Ruotsi)

Muoto: pitkä elokuva; Genre: musta komedia

Synopsis: Stella, viimeisen päälle huoliteltu norjalainen pankkiiri, saa tietää, että hänen biologinen isänsä on häpeään joutunut saksalainen tennislegenda Rainer Wolf. Kaoottisessa jälleennäkemisessä, johon sisältyy Hampurin yökerhoja, väkivaltaisia koronkiskureita ja feikattu sieppaus, tämä yhteensopimaton isä ja tytär pari onnistuu kuin onnistuukin rakentamaan rehellisimmän suhteen, joka kummallakaan on koskaan ollut.

Hold Your Horses

Tuottajat: Verena Gräfe-Höft (Junafilm, Saksa), Tinna Proppé (Sellout, Islanti)

Käsikirjoittaja: Toby Chlosta (Saksa)

Muoto: pitkä elokuva; Genre: tragikomedia

Synopsis: Kunnioittaakseen edesmenneen isänsä unelmaa nuori transmies lähtee Islannissa ratsastusvaellukselle mutta matka saa aivan toisenlaisen käänteen, kun hänen etääntynyt äitinsä kaappaa vaelluksen. Löytääkö tämä epätodennäköinen kaksikko tien yhteiseen toipumiseen, samalla kun he kohtaavat kansainvälisen ryhmämatkailun haasteet vai laukkaavatko he edelleen pakoon ainoaa perhettä, joka heillä on enää jäljellä?

Ibsen’s Dollhouse

Tuottajat: Karsten Stöter (ROW Pictures, Saksa), Lea Løbger (True Content Production, Tanska)

Käsikirjoittaja: Anna Gutto (Norja)

Muoto: pitkä elokuva; Genre: draama

Synopsis: Yllättävä tarina yhden maailman suurimman IP:n, Nukkekodin taustalla. Moderni ja elokuvallinen draama Henrik ja Susanna Ibsenistä, heidän kuumasta, älyllisestä rakkaussuhteestaan sekä ystävän tragediasta, jota he pyrkivät kostamaan kirjoittamisen kautta. Tarina vie meidät mestariteoksen syntyyn ja sen iloiseen, kivuliaaseen ja hullunkuriseen prosessiin ja asettaa heidän suhteensa selviytymisen vaakalaudalle.

Sense of Silence

Tuottajat: Linus Günther (Klinkerfilm, Saksa), Erik Andersson (Läskfilm, Ruotsi)

Käsikirjoittaja: Oskari Sipola (Suomi)

Muoto: pitkä elokuva; Genre: fantasia, draama

Synopsis: Kun hänen äitinsä katoaa, suojatussa kuplassa elänyt nuori mies joutuu ensimmäistä kertaa ulkomaailmaan ja hänen kykynsä alkavat paljastaa, miksi äiti piti hänet piilossa. Suojeliko hän poikaansa maailmalta vai maailmaa pojalta?

White Noise

Tuottajat: Solmaz Azizi (future Zentropa Germany), Charlotte Hjordt (Zentropa Denmark)

Käsikirjoittaja: Stefanie Ren (Saksa)

Muoto: sarja; Genre: mysteeri

Synopsis: Ellin palaa Hampurista eristäytyneeseen kotikaupunkiinsa Tanskan Pohjanmeren rannikolla veljensä salaperäisen kuoleman jälkeen ja päättää lähteä heti hautajaisten jälkeen kunnes hän löytää veljensä tallenteet oudon värähtelyn jäljistä rannikon alla ja saa tietää, että veljen teini-ikäinen poika voi yhä kuulla isäänsä. Kun poika ajautuu yhä syvemmälle ilmiöön, Ellin jää selvittämään totuutta ja joutuu paikallisten tutkijoiden, vaikutusvaltaisen vapaaseurakunnan ja sen kysymyksen väliin kuka tappoi veljeni vai mikä tappoi hänet.

TIETOA NORDIC NESTISTÄ

Nordic NEST on MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holsteinin aloite yhteistyössä Saksan liittovaltion elokuvalautakunnan (FFA) ja The Five Nordics -yhteenliittymän kanssa. The Five Nordics koostuu Tanskan elokuvainstituutista, Suomen elokuvasäätiöstä, Islannin elokuvakeskuksesta, Norjan elokuvainstituutista ja Ruotsin elokuvainstituutista.

MOIN Film Fundin kehittämä NEST-ohjelma on jo osoittautunut menestyksekkääksi Saksassa, ja nyt sitä toteutetaan ensimmäistä kertaa kansainvälisesti. Nordic NEST etsii uusia lähestymistapoja kansainväliseen yhteiskehittelyyn ja tarjoaa siten vahvan pohjan tuleville yhteistuotannoille Saksan ja Pohjoismaiden välillä.

