Kannanotto: Hallitus aikoo romuttaa kotimaisen elokuvatuotannon

Suomen elokuvasäätiön kautta kotimaiseen elokuvatuotantoon investoitavat varat eivät ole yritystukia, vaikka hallituksen budjettiesityksessä näin väitetään. Tuotantotuki on projektitukea yksittäiselle elokuvalle, jota ilman se ei valmistuisi. Noin 7 miljoonan euron leikkuri kohdistuu suoraan suomalaisen elokuvan tuotantoon, kotimaiseen kulttuuriin. Leikkauspäätöksen ei voi mitenkään perustella tukevan talouskasvua: jokainen elokuvasäätiön kautta myönnetty euro palautuu valtion kassaan parhaimmillaan kaksinkertaisena.

Näillä leikkauksilla hallitus vie tietoisesti markkinaosuutta kotimaiselta tuotannolta ulkomaisten sisältöjen tieltä ja vähentää omia verotulojaan. Julkisia investointeja elokuva-alaan ollaan leikkaamassa lähes 35 %. Kerrannaisvaikutukset koko alalle tulevat olemaan vielä suuremmat.

Kotimaisten ensi-iltojen määrä tulee pahimmillaan romahtamaan noin puoleen nykyisestä. Hyvin harva suomalainen tuotantoyhtiö tulee selviämään tuotannon kutistamisesta tällä mittakaavalla. Kotimaisten elokuvien ja elokuvasäätiön tukien varassa toimivat elokuvateatteriyrittäjät joutuvat lopettamaan toimintansa ympäri maata. Koulutetut ja osaavat ammattilaiset jäävät työttömiksi. Kotimaisia sisältöjä, elokuvia ja tv-sarjoja, ei yksinkertaisesti ole enää samalla tavalla suomalaisen yleisön saatavilla.

Suomen elokuvasäätiö ei myöskään kykene täyttämään elokuvalaissa sille määrättyjä tehtäviä täysimääräisesti.

Kotimaisen rahoituksen puuttuminen tekee myös kansainvälisen rahoituksen hankkimisesta lähes mahdotonta; pienikin julkinen panostus hankkeiden kehittelyvaiheessa mahdollistaa merkittävät ulkomaiset investoinnit suomalaiseen av-tuotantoon.

Pitkään odotetun, EU:n AVMS-direktiivin mahdollistaman suoratoistopalvelujen maksuvelvoitteen käyttöönoton valmistelu on positiivinen uutinen. Prosessi vie kuitenkin vuosia eivätkä aikaisintaan 2028 tulevat varat riitä korvaamaan sitä haittaa, joka kotimaiselle elokuvateollisuudelle on julkisen tuen leikkausten vuoksi siinä vaiheessa aiheutunut.

Kotimaiset elokuvat ja sarjat ovat yksi suosituimpia kulttuurimuotoja Suomessa, olennainen osa suomalaisen identiteetin ja maakuvan muovaamisessa ja helposti kaikkien saatavilla. Elokuvatuotanto on hyvin työllistävä ala. Suomalaisten elokuvien kotimainen katsojaosuus on jo pitkään ollut Euroopan kärkeä. Kotimainen tuotanto menestyy ja kerää vientituloja kansainvälisessä jakelussa pitkäjänteisen työn ansiosta. Miksi tämä kaikki halutaan ajaa alas?

Aiemminkin hallituksen budjettiriihessä tehtyjä esityksiä on muutettu Eduskunnan toimesta. Asetamme toivomme siihen, että Eduskunnan budjettikäsittelyssä tämä virhe korjataan.

Lisätietoja:

Lasse Saarinen

Johtaja

p. 09 6220 3023

lasse.saarinen@ses.fi