Kansainvälisellä osastolla ja keskuksessa henkilöstömuutoksia

Suomen elokuvasäätiön kansainvälisellä osastolla dokumenttielokuvien kulttuuriviennistä ja tuista vastaa 27.1.2022 alkaen Arttu Manninen (kuvassa oikealla). Hän sijaistaa Suvi Railoa tämän äitiysvapaan ajan 8.12.2022 saakka.

Mannisen sijaisena kulttuuriviennin assistenttina on aloittanut Anni Asikainen (kuvassa vasemmalla). Hän vastaa muun muassa kopioliikenteestä ja muista avustavista tehtävistä 8.12.2022 saakka. Asikainen on valmistunut Edinburghin yliopistosta elokuvan esitystoiminnan ja kuratoinnin maisteriksi ja hänellä on työkokemusta kansainvälisiltä elokuvafestivaaleilta.

Elokuvasäätiön keskuksessa toimistopalveluhenkilönä on aloittanut Helinä Kuusela (kuvassa keskellä). Hän sijaistaa Maarit Luukkosta tämän opintovapaan ajan 31.3.2023 saakka.

Elokuvasäätiön henkilöstön yhteystiedot