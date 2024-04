Kivi voittaa sakset -mielenilmaus 15.4.2024

Kulttuuriala järjestää mielenilmauksen leikkauksia vastaan Helsingissä maanantaina 15. huhtikuuta 2024. Mielenilmaus on osa Kivi voittaa sakset -kampanjaa, jossa vedotaan päättäjiin: ei enää leikkauksia, jotka kohdistuvat intohimoiseen ja väsymättömään työhön suomalaisen talouskasvun vauhdittamiseksi omaperäisellä ja kiinnostavalla kulttuurisisällöllä.

Maanantaina 15. huhtikuuta 2024 klo 15.00 Rautatientorilta käynnistyy rauhanomainen Kivi voittaa sakset -mielenilmaus kulttuurileikkauksia vastaan. Mielenilmaus lähtee liikkeelle Rautatientorilta, jonne kokoonnutaan kulkuetta varten. Mielenilmauskulkue lähtee klo 15.00 Rautatientorilta Kaivokadun kautta Mannerheimintielle ja Svenska Teaternin eteläpuolitse Espan lavalle. Mielenilmaus jatkuu Espan lavalla noin klo 16.30 asti.

Mielenilmauksen järjestäjät ovat kutsuneet vastuuministerit seuraamaan mielenilmausta ja heille on tarjottu mahdollisuutta puhua mielenilmaukseen osallistuville.

Mielenilmauksen tarkoituksena on muistuttaa, että luovilla sisällöillä on merkittävä vaikutus sekä kansantalouteen että kansalliseen identiteettiin ja hyvinvointiin. Yhteiskunnan peruskalliona kulttuuri on tärkeä osa henkistä huoltovarmuutta ja tuottaa huomattavasti tutkittuja hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Kulttuuri auttaa suomalaisia jaksamaan arjen haasteiden keskellä, maailmalta kantautuvista synkistä uutisista huolimatta.

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-ala on huomattava kasvuala, jonka toimintaedellytyksistä huolehtimisella on suuri merkitys koko yhteiskunnan elinvoimalle.

Taide- ja kulttuuriala työllistää jopa noin 136 000 ihmistä (Tilastokeskus 2023b), tapahtuma-alalla puolestaan työskentelee kaikkiaan noin 200 000 henkilöä. Kultturiala työllistää noin 2,7 % koko maan työllisistä (Tilastokeskus 2023a).

Taide- ja kulttuurialan osuus BKT:stä on Suomessa toistaiseksi 3,1 % (Tilastokeskus 2023a), mikä on reilusti alle EU:n keskiarvon (4,4 %, Rebuilding Europe EU 2019), joten kasvupotentiaalia on valtavasti. Alan merkittävyydestä Suomessa kertoo kuitenkin se, että vastaavasti metsätalouden osuus maamme BKT:sta on noin 1,96 % ja maatalouden noin 0,75 %.

Mielenilmauksen tavoitteena on perustella luovien alojen positiivisten vaikutusten ja kasvupotentiaalin avulla, ettei kulttuurin valtionrahoituksesta kannata leikata. Haluamme korostaa niitä osoitettuja tuloksia ja tulevaisuuden hyötyjä, joita alamme tuottavat ja tuoda esiin tietoa, jotta päätöksenteko valtiontalouden sopeutustoimien osalta olisi kohtuullista.

Mielenilmaukseen voi osallistua saapumalla paikalle ja osoittamalla tukesi kulttuuri- ja luovien alojen leikkauksia vastaan. Mielenilmauksessa on saatavilla kylttejä, mutta osallistujat voivat valmistaa myös omansa.

Mielenilmausta voi tukea myös sosiaalisessa mediassa:

Ota itsestäsi kuva kivi & sakset -käsimerkkiä käyttäen.

Jaa omat kuvasi someen käyttäen seuraavia aihetunnisteita: #kulttuurionperuskallio, #henkinenhuoltovarmuus, #kivivoittaasakset

Voit kertoa julkaisussasi faktoja luovien alojen yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Levitä sanaa mielenilmauksesta ystävillesi ja työkavereillesi.

Kyseessä on rauhallinen mielenilmaus niin Rautatientorilla ja Espan lavalla kuin sosiaalisessa mediassa. Haluamme ajaa kulttuuri- ja luovien alojen etua huolellisesti argumentoiden.

Mielenilmauksessa mukana ovat:

Archinfo – Arkkitehtuurin tiedotuskeskus

Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Dokumenttikilta ry

Esittävän taiteen vapaat yhteisöt ry

F.C.E Suomen elokuvaleikkaajat ry

Finland Festivals

Finlands svenska författareförening rf

Forum Artis ry

Frame Contemporary Art Finland

Grafia ry

Kaos kääntäjien ammattiosasto

Kulttuuri- ja taidealan keskus­järjestö KULTA ry

Kuvittajat ry

Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry

Suomen elokuvasäätiö

Suomen Harrastajateatteriliitto

Suomen Jazzliitto

Suomen Journalistiliitto

Suomen Kirjailijaliitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry

Suomen Musiikintekijät ry

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry

Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Suomen Säveltäjät ry

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry

Suomen Teatterit ry

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Teme – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Women in Film & Television Finland

Lisätiedot:

Matti Numminen, toiminnanjohtaja, Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Matti.Numminen@avate.fi