Kansainvälistyvät lyhytelokuvahankkeet A Very Bad Night ja Anna Nordisk Panoramassa

Elokuvien tuottajat Danai Anagnostou ja Mika Ritalahti kertovat odotuksistaan The Nordic Short Film Pitchin alla.

Hybridimuotoisena järjestettävä Nordisk Panoraman elokuvamarket tunnetaan tärkeänä dokumenttielokuvan yhteistuotantofoorumina, mutta myös lyhytelokuville haetaan tapahtumasta nostetta. Lauantaina 18.9. Malmössa pitchataan lyhytelokuvahankkeita valikoiduille marketin osallistujille.

The Nordic Short Film Pitch -tapahtuman tarkoituksena on saattaa yhteen pohjoismaisia tekijöitä, ja tänä vuonna vierailijamaana on Puola. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä pohjoismaisten elokuvainstituuttien ja yleisradioyhtiöiden kanssa. Myös Suomen elokuvasäätiö yhdessä Ylen ja AVEKin kanssa on ollut mukana ehdottamassa hankkeita tapahtumaan.

Suomesta valittiin pitchaamaan kaksi hanketta. Kenno Filmin A Very Bad Night on Khadar Ayderus Ahmedin käsikirjoittama tarina mustasta teinipojasta Asadista, jonka polkupyörä hajoaa kotimatkalla. Tapahtumat saavat yllättävän käänteen, kun Asad päättää auttaa läheisellä bussipysäkillä humaltuneen miehen häiriköimää mystistä naista.

”Aloitimme hankkeen vuosi sitten”, kertoo ensimmäistä kertaa Nordisk Panoramassa vieraileva elokuvan tuottaja Danai Anagnostou. ”Hanke kasvoi ryhmän kasvaessa. Mukana on uuden sukupolven elokuvantekijöitä ja kollegoita, jotka tulevat suomalaisella elokuva-alalla edelleen aliedustetuista ryhmistä.”

Ahmed ohjaa elokuvan, jolle on myönnetty elokuvasäätiön kehittämistukea. ”Tällä hetkellä A Very Bad Nightille etsitään työryhmää jälkituotantoon, rahoittajia ja ostajia”, Anagnostou toteaa. Mutta se ei ole ainoa tavoite Nordisk Panoramaan osallistumisessa: ”Se on mahdollisuus tavata kansainvälisiä kollegoitamme, keskustella hankkeista ja tukea toistemme aloitteita parhaamme mukaan.”

Anagnostou arvostaa ihmisten tapaamista. ”Verkostoituminen ei rajoitu vain vaihtokauppaan tai tiedonjakamiseen. Siinä etsitään yhteistä kieltä, luodaan, vaalitaan alan tukirakenteita sekä kasvetaan elokuvantekijöinä ja sosiaalisina olentoina oppien toisiltamme.”

Toinen pitchattava suomalaishanke on Silva Mysteriumin Anna, jonka käsikirjoittaa Otto Koli ja ohjaa Wille Hyvönen. Elokuvan päähenkilö joutuu valintatilanteeseen äitinsä kuollessa: paljastaako syvin salaisuutensa?

”Anna on ensimmäinen lyhytelokuva, jolle olemme hakemassa rahoitusta Suomen ulkopuolelta”, kertoo elokuvan tuottaja Mika Ritalahti. ”Uskomme aiheen olevan kansainvälisestikin kiinnostava ja ajankohtainen. Nordisk Panorama nousi esille, kun Mikko Peltonen AVEKista suositteli sitä ja uskoi Annan sopivan sinne.”

Anna on saanut AVEKista käsikirjoitusapurahan. Ohjaaja Hyvönen tunnetaan muun muassa elokuvistaan Tuntematon (2017) ja Kummisetäni thaimorsian (2012). Ritalahti kertoo hankkeen edenneen nopeasti: ”Ehdotin itse Willeä ohjaajaksi, ja käsikirjoittaja Otto otti heti häneen yhteyttä. Me ehdimme tavata kerran kolmisin, ja hakemus oli sisällä.”

”Minusta on mahtavaa, kun myös lyhytelokuvia aletaan tuottaa yhteistuotantoina. Minä rakastan niitä tuottaa ja katsoa, mutta tilanne on Suomessa niin kovin vaikea niiden puolella”, Ritalahti toteaa. ”Paljon ehdotuksia tarjolla ja niin kovin vähän niitä saadaan vuosittain tehdyksi.”

