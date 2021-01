Katsaus vuoden 2020 katsojatilastoihin

Vuosi 2020 oli katsojalukutilastoinnin näkökulmasta yksi poikkeuksellisimmista elokuvavuosista koskaan. COVID-19-virus ja sen vaikutukset yleisötilaisuuksien rajoituksiin näkyivät vahvasti myös elokuvateatterien katsojamäärissä. Koko vuoden tulos jäi vajaaseen 3,9 miljoonaan katsojaan eli alle puoleen vuoden 2019 katsojaluvuista. Elokuvavuosi tarjosi kuitenkin myös paljon menestyksiä.

Poikkeuksellisen kova alkuvuosi

Elokuvavuosi alkoi todella vahvasti, kun 25.12.2019 ensi-iltansa saanut jättihitiksi noussut Frozen II keräsi katsojia vielä vuodenvaihteen jälkeen. Vuodenvaihdeviikolla elokuva keräsi yhden viikon aikana 199 990 katsojaa. Näistä tosin vain viikon päättäneet keskiviikko 1.1. ja torstai 2.1.2020 osuivat vuodelle 2020. Frozen II keräsi lopulta yli 533 600 katsojaa, joista 277 600 vuoden 2020 puolella. Tuloksellaan se oli vuoden 2020 katsotuin elokuva.

Toinen alkuvuoden todella vahvaa avausta edesauttanut ilmiö oli kotimaisten ensi-iltojen vahva menestys. Tammikuun ensimmäisenä perjantaina 3.1.2020 ensi-iltaan tuli Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit. Eläkeikäisten siskosten biletyksestä ja pakomatkasta kertova komedia keräsi 247 000 katsojaa, mikä teki siitä vuoden katsotuimman ensi-illan. Muita alkuvuoden suurhittejä olivat Antti Jokisen ohjaama taitelijaelämäkerta Helene, Lenka Hellstedtin ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen ja Taneli Mustosen komedia Se mieletön remppa. Ne kaikki keräsivät noin 180 000 katsojaa. Kaksi viimeksi mainittua tulivat ensi-iltaan helmikuun puolessa välissä tai sen jälkeen ja kärsivät jo selvästi koronan aiheuttamista rajoituksista ja tartuntauhan aiheuttamasta yleisökadosta.

Elokuvateatterien sulku

Elokuvateatterit suljettiin poikkeuslain turvin maaliskuun puolessa välissä. Vastaavaa ei ollut tapahtunut koskaan aiemmin koko maan tasolla – ei edes sotavuosina. Elokuvateatterit olivat suljettuina kesäkuun alkuun saakka. Kesäkuun alussa osa pienemmistä teattereista avasi ovensa. Esimerkiksi Finnkino odotti teatteriensa avaamista kuun loppupuolelle. Sulku ei koskenut vain Suomea vaan elokuvateatterit olivat kiinni keväällä ympäri maailman. Tämän takia monien vuoden 2020 ensi-iltojen julkaisupäiviä alettiin lykkäämään myöhemmäksi. Ensimmäinen todella suuri siirto oli uuden Bondin 007 No Time to Dien ensi-illan siirtäminen keväältä syksyyn ja myöhemmin vuoden 2021 keväälle.

Teatterien uudelleen avaus

Elokuvateatterien uudelleen avaamisen jälkeen tarjontaa, erityisesti kansainvälistä tarjontaa, oli varsin niukalti. Uusia kansainvälisiä suurelokuvia ei tuotu ensi-iltaan juuri missään. Suuret elokuvateatterit olivatkin kiinni alkukesän ja pienemmissäkin teattereissa oli tiukat kapasiteettirajoitukset. Saleihin otettiin useimmiten vajaa puolet salin salikapasiteetista. Rajoituksia jatkettiin oma-aloitteisesti loppusyksyyn, jolloin astuivat voimaan vielä tiukemmat rajoitukset koronatilanteen pahenemisen myötä. Joulukuun alussa HUS:n sairaanhoitopiirin alueella kiellettiin yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet, mikä käytännössä sulki elokuvateatterit loppuvuodeksi Uudellamaalla. Myös Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla olivat teatterit joulukuussa käytännössä kiinni. Joulukuun 2020 Suomen kokonaiskatsojamäärä oli 96 % pienempi kuin vuoden 2019 joulukuussa.

Vuoden menestykset

Vuosi oli kotimaisten elokuvien. Vuonna 2020 käytiin katsomassa enemmän kotimaisia kuin vuonna 2019, vaikka koronapandemia rokotti kokonaiskatsojamäärästä yli puolet. Lähes 1,6 miljoonan katsojamäärä tarkoitti 41,1 %:a koko vuoden katsojamäärästä. Prosentti oli ylivoimaisesti korkein koko tilastoidun historian aikana. Lokakuussa oli yksittäisiä päiviä, jolloin kotimaisten elokuvien osuus oli yli 80 % kokonaiskatsojamäärästä. Koko lokakuun kotimaisuusprosentti oli liki 72 %. Kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa vuoden aikana enemmän kuin yhdysvaltalaisia, joiden osuus on ollut yleensä 50–60 %. Kotimaiset elokuvat hallitsivat suvereenisti myös viikonlopun katsotuimpien ja erityisesti viikon katsotuimpien elokuvien listaa. Vuoden aikana vain kahdeksana viikkona viikon katsotuin oli ulkomainen elokuva. Enemmän ykkösviikkoja kertyi Tuukka Temosen Aika jonka sain ja Zaida Bergrothin Tove-elokuville, jotka molemmat olivat viikon katsotuimpia peräti yhdeksänä viikkona. Viikonloppuina ulkomainen elokuva oli kärjessä 11 viikonloppuna, näistä jonkinlaisen ennätyksen rikkoi juhannusviikonlopun katsotuin elokuva, Ari Asterin Midsommar – loputon yö 36 katsojallaan.

Naisten ohjaamat elokuvat menestyivät vuonna 2020 suhteellisesti paremmin kuin ikinä. Erityisen hyvin meni kotimaisilla elokuvilla; vuoden kuudesta katsotuimmasta elokuvasta neljä oli naisen ohjaamia mukaan lukien vuoden kaksi katsotuinta Teräsleidit ja Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen. Muita kotimaisia naisten ohjaamia menestyksiä olivat Zaida Bergrothin Tove, Maria Sidin Risto Räppääjä ja väärä Vincent, Jenni Toivoniemen Seurapeli ja Ulla Heikkilän Eden. Ne kaikki olivat ainakin viikon ajan viikonlopun katsotuimpia. Lisäksi Virpi Suutarin dokumenttielokuva Aalto keräsi dokumenttielokuvalle poikkeuksellisen korkean katsojaluvun, lähes 45 000 katsojaa. Vuonna 2020 naispuolisten henkilöiden ohjaamat elokuvat keräsivät 57 % kaikkien kotimaisten ensi-iltojen ja 55 % kotimaisten levityksessä olleiden elokuvien katsojista.

Myös ulkomaisten menestyselokuvien ohjaajina oli keskimääräistä enemmän naisia. Jennifer Leen ja Chris Buckin ohjaama Frozen II nousi Suomessa kaikkien aikojen katsotuimmaksi elokuvaksi, jossa on nainen ohjaajana. Muita naisten ohjaamia menestyselokuvia olivat Greta Gerwigin Pikku naisia, Cathy Yanin Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ja Moa Gammelin Lasse-Maijan etsivätoimisto: Junan arvoitus. Vaikka hiteiksi laskettavia elokuvia tuli muutama jäi naispuolisten ohjaajien prosenttiosuus kokonaiskatsojamäärästä ulkomaisten elokuvien kohdalla 12,7 prosenttiin. Luvussa Frozen II:n katsojamäärästä on puolet jyvitetty naispuolisille ohjaajille.

Jo edellä mainittu Zaida Bergrothin ohjaama Tove oli monella mittarilla todella suuri menestys: se oli kaikkien aikojen katsotuin suomalainen pääosin Suomeen sijoittuva elokuva, jossa puhutaan ruotsia. Klaus Härön Äideistä parhain (2005) keräsi yli 200 000 katsojaa, mutta sen tapahtumat sijoittuvat pääosin Ruotsiin ja toisaalta siinä puhutaan jonkin verran suomea. Ruotsalaisista elokuvista Tovea paremmin ovat pärjänneet tilastoidun historian aikana vain suomalais-ruotsalainen yhteistuotanto Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti (1979) ja Solsidan (2018). Toven ehkä poikkeuksellisin saavutus oli se, että se oli Ahvenanmaalla vuoden katsotuin elokuva. Maakunnassa ei suomenkielisiä elokuvia levitetä teatterissa käytännössä ollenkaan. Toven, Klaus Härön ohjaaman Elämää kuoleman jälkeen ja kv-vähemmistöyhteistuotanto En del av mitt hjärta – Olet aina sydämessäni -elämäkertaelokuvan ansiosta kotimaisten elokuvien katsojaosuus oli vuonna 2020 Ahvenanmaalla peräti 22 % – todennäköisesti korkein prosentti koskaan.

Dokumenttielokuvat menestyivät huomattavasti paremmin kuin useana edellisenä vuotena. Jo keväällä Orkesterin edessä keräsi hyvän tuloksen yli 3000 katsojan saaliilla. Todelliset hitit tulivat kuitenkin syksyllä, kun Lost Boys keräsi liki 74 000 ja Aalto 45 000 katsojaa. Ulkomaisista dokumenteista parhaiten menestyi korealainen suositusta K-Pop-yhteestä BTS:stä kertova Break The Silence:the Movie. Elokuvaa esitettiin vain muutamana päivänä Finnkinon teattereissa, joissa se ehti kerätä 3600 katsojaa.

Elokuvateatterisulun jälkeen levitykseen on tuotu vain yksi suuri Hollywood-elokuva. Christopher Nolanin ohjaama tieteis-toiminta Tenet. Elokuva menestyi hyvin Suomessa nousten vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi Frozen II:n ja Teräsleidien jälkeen. Katsojia Tenet keräsi yli 180 000, enemmän kuin esimerkiksi Nolanin edellinen elokuva Interstellar. Ohjaajan elokuvista Tenetiä enemmän ovat kerännet vain Inception (2010) sekä Batman-trilogian kaksi viimeistä elokuvaa. Yleisesti vuosi oli hiljaisin amerikkalaisen elokuvan osalta koko tilastoidun historian aikana: yhdysvaltalaisten elokuvien katsojaosuus oli vain 34,5 %, kun se vuonna 2019 oli 60 %. Absoluuttisissa luvuissa katsojamäärä putosi vuoden 2019 yli viidestä miljoonasta katsojasta 1,3 miljoonaan katsojaan.

Elokuvateatteririntamalla muutama pienempi korttelikino ja kesken vuotta 2019 ovensa avannut teatteri onnistui parantamaan tulostaan vuodesta 2019. Muuten teatterikohtaiset tulokset olivat 40–60 % vuotta 2019 pienemmät yli puolissa Suomen elokuvateattereista.

Paikalliset menestykset

Maakuntatasolla vuoden katsotuin oli joko Frozen II tai Teräsleidit kolmea maakuntaa lukuun ottamatta. Ahvenanmaalla vuoden katsotuin oli jo aiemmin mainittu Tove. Uudellamaalla taas Tenet nousi juuri ennen joulukuun elokuvateatterien sulkua vuoden katsotuimmaksi jättäen Parasiten kakkoseksi. Ehkä yllättävin paikallinen menestys oli kuitenkin ilman elokuvasäätiön tukea tuotettu ja levitetty Mikko Jokipiin ohjaama komedia Kasino, joka nousi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi Etelä-Pohjanmaalla. Elokuva keräsi koko Suomessa yhteensä reilut 11 600, joista 10 400 Etelä-Pohjanmaalla. Erityisen hyvin elokuva menestyi Jalasjärvellä, Kauhajoella ja Kurikassa, jossa se keräsi enemmän katsojia kuin vuoden toiseksi ja kolmanneksi katsotuin yhteensä – Jalasjärvellä peräti enemmän kuin sijojen 2–7 elokuvat yhteensä. Helsingissä Kasinolla ei ollut näytöksiä.

Eteläkorealainen Parasite jäi niukasti Uudenmaan vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi, mutta Helsingissä elokuva oli vuoden ylivoimaisesti katsotuin lähes 72 000 katsojan saalillaan. Yhteensä vajaat 180 000 katsojaa kerännyt Parasite nousi Suomessa kaikkien aikojen katsotuimmaksi korealaiseksi elokuvaksi ja toiseksi katsotuimmaksi aasialaiseksi elokuvaksi Ang Leen Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme -elokuvan (2000) jälkeen. Taakse jäivät niin Pokemonit kuin hittianime Muumipeikko ja pyrstötähti (1992). Ilman koronapandemiaa Parasite olisi mahdollisesti noussut Ang Leen niukasti alle 200 000 katsojaa keränneen wuxia-elokuvankin ohi.

Tarkemmat katsojalukulistat löytyvät vuoden 2020 katsotuimat elokuvat listasta. Alla löytyy vuoden kaksikymmentä katsotuinta elokuvaa sekä kaksikymmentä katsotuinta kotimaista.

Vuoden 2020 top 20

Elokuva Katsojat vuonna 2020 Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä IMDb Elonet 1 Frozen 2 277 578 533 610 25.12.2019 Jennifer Lee, Chris Buck US Disney FI IMDb Elonet 2 Teräsleidit 246 714 247 071 3.1.2020 Pamela Tola FI SF FI IMDb Elonet 3 Tenet 181 956 181 956 26.8.2020 Christopher Nolan GB / US SF FI IMDb Elonet 4 Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen 179 830 179 830 14.2.2020 Lenka Hellstedt FI SF FI IMDb Elonet 5 Parasite 178 905 179 305 31.1.2020 Bong Joon Ho KR Future Film IMDb Elonet 6 Se mieletön remppa 178 043 178 043 19.2.2020 Taneli Mustonen FI Nordisk FI IMDb Elonet 7 Helene 177 678 178 313 17.1.2020 Antti Jokinen FI Nordisk Film Finland IMDb Elonet 8 Tove 154 705 154 705 2.10.2020 Zaida Bergroth FI / SE Nordisk FI IMDb Elonet 9 Risto Räppääjä ja väärä Vincent 150 026 150 026 9.10.2020 Maria Sid FI Nordisk FI IMDb Elonet 10 Star Wars: The Rise of Skywalker 133 800 427 649 18.12.2019 J.J. Abrams US Disney FI IMDb Elonet 11 Taistelulähetit – 1917 113 487 113 487 24.1.2020 Sam Mendes GB / US Nordisk FI IMDb Elonet 12 Bad Boys for Life 92 017 92 017 17.1.2020 Adil El Arbi, Bilall Fallah US / MX SF FI IMDb Elonet 13 Metsäjätti 86 128 86 128 11.9.2020 Ville Jankeri FI Nordisk FI IMDb Elonet 14 Pikku naisia 84 390 84 390 31.1.2020 Greta Gerwig US SF FI IMDb Elonet 15 Lost Boys 73 617 73 617 25.9.2020 Sadri Cetinkaya, Joonas Neuvonen FI SF FI IMDb Elonet 16 Vakoojat valepuvuissa 65 127 65 127 31.1.2020 Nick Bruno, Troy Quane US Nordisk FI IMDb Elonet 17 Aika jonka sain 57 014 57 014 13.3.2020 Tuukka Temonen FI Kuusan Kino Ky IMDb Elonet 18 Veitset esiin – Kaikki ovat epäiltyjä 53 410 135 698 29.11.2019 Rian Johnson US Nordisk Film Finland IMDb Elonet 19 The Gentlemen 50 052 50 052 21.2.2020 Guy Ritchie US Finnkino FI IMDb Elonet 20 Seurapeli 46 212 46 212 21.8.2020 Jenni Toivoniemi FI Nordisk FI IMDb Elonet

Vuoden 2020 top 20 kotimaiset elokuvat