Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama Guled & Nasra Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden viikolle

Tuotantoyhtiö Bufon tuottama, Itä-Afrikan Djiboutissa kuvattu draama saa ensi-iltansa Suomessa syksyllä 2021.

Kuva: Arttu Peltomaa / Bufo 2021

Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama ja käsikirjoittama esikoispitkä Guled & Nasra (kansainväliseltä nimeltään The Gravedigger’s Wife) on valittu Cannesin elokuvajuhlien Kriitikoiden viikon ohjelmistoon. Valinta on historiallinen: suppeasta valikoimastaan tunnetussa festivaalin virallisessa sivusarjassa ei ole koskaan aiemmin esitetty suomalaista pitkää elokuvaa. Tänä vuonna Kriitikoiden viikon kilpasarjassa esitetään tänä vuonna vain seitsemän pitkää elokuvaa.

Guled & Nasra on ensimmäinen elokuvateatterilevityksen saava suomalainen näytelmäelokuva, joka on paitsi kuvattu Afrikan mantereella, myös puhuttu kokonaan somaliksi. Elokuva kertoo haudankaivajana työskentelevästä Guledista, joka joutuu puolisonsa Nasran sairastuttua punnitsemaan keinoja perheensä yhdistämiseksi ja rakkaansa hengen säästämiseksi.

Pääosissa nähdään helsinkiläinen Omar Abdi, huippumallina tunnetuksi tullut kanadalainen Yasmin Warsame sekä djiboutilainen nuori näyttelijälupaus Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim. Elokuvan suomalaiseen työryhmään kuuluu kuvaaja Arttu Peltomaa, pukusuunnittelija Anu Gould, lavastaja Antti Nikkinen, äänisuunnittelija Karri Niinivaara ja tuottajat Misha Jaari, Mark Lwoff ja Risto Nikkilä. Elokuvan levittää Suomessa B-Plan Distribution.

B-Planin tiedotteessa Ahmed toteaa: ”On jokaisen esikoisohjaajan unelma, että pääsisi avaamaan elokuvallaan Cannesissa. Tämä on paitsi unelmien täyttymys, myös pitkän ja ankaran työn tulos. Toivon elokuvan herättävän kiinnostusta, ja erityisesti, että sen autenttisuus palkittaisiin katsojien silmissä.”

Guled & Nasra sai kansainvälistä huomiota varhain: sitä kehiteltiin Cannesin elokuvajuhlien Cinéfondation-residenssissä ja se sai jälkituotantopalkintoja Marrakechin kansainvälisillä elokuvajuhlilla 2019.

Kotimainen elokuva on ja elokuvaosaaminen on hyvin edustettuna Cannesissa tänä vuonna. Viime viikolla selvisi, että Juho Kuosmasen Hytti nro 6 -elokuva on festivaalin pääkilpasarjassa ja Un Certain Regard -sarjassa on norjalaisen Eskil Vogtin ohjaama The Innocents, jonka yksi yhteistuottajista on tuotantoyhtiö Bufo. Kaikki kolme elokuvaa ovat saaneet Suomen elokuvasäätiön tuotantotukea.

60. kertaa järjestettävä Kriitikoiden viikko järjestetään Cannesin elokuvajuhlien rinnalla 7.–15. heinäkuuta. Sarjan tuomariston puheenjohtajana toimii tänä vuonna romanialainen ohjaajamestari, Cannesissakin palkittu Cristian Mungiu.

Kriitikoiden viikko (Semaine de la Critique)