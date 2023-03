Kolme suomalaisanimaatiota kilpailee kesällä Annecyssa

Maailman suurin animaatioelokuvafestivaali järjestetään Ranskan Annecyssa 11.–17.6.2023.

Kuva: Nun or Never! / Böhle Studios

Elokuvasäätiön tukema lyhytanimaatio Nun or Never! on valittu Annecyn festivaalin lyhytelokuvien kilpasarjaan. Festivaalille ilmoitettiin yli 3200 elokuvaa ja kyseiseen sarjaan valittiin 37 lyhytelokuvaa.

Nun or Never! on Heta Jäälinojan ohjaama ja käsikirjoittama elokuva, jossa nunnien välinen harmonia rikkoontuu, kun yksi heistä löytää miehen puutarhasta. Elokuvan on tuottanut Jani Lehto Böhle Studios -tuotantoyhtiölle.

Samassa kilpasarjassa on mukana myös Jenny Jokelan ohjaama suomalais-brittiläinen tuotanto Sweet Like Lemons, joka käsittelee suhteen päättymistä.

Annecyn Off-Limits-kilpailun seitsemän elokuvan joukkoon valittiin Pink Twinsin The Transient. Elokuvaa kuvaa hetkeä ympäröivä idyllinen luonto paljastuu kloonauksen ja pakkomielteisen muokkauksen tulokseksi. Pink Twins on Juha ja Vesa Vehviläisen muodostama taiteilijaduo.

