Koronatukien haku tuotantoyhtiöille on auki

Hakuajat päättyvät 1.11.2021.

Elokuvatuotantojen lisätuotantotukea jaetaan Covid-19-pandemiasta johtuvien, 1.5.2021–30.9.2021 välillä toteutuneiden, kirjanpidossa olevien, maksettujen ja arvonlisäverottomien lisäkustannusten kattamiseen. Tukea voi hakea elokuvatuotannoille, joille on myönnetty elokuvasäätiön tuotantotuki.

Tuotantoyhtiöt, joilla on ollut elokuva elokuvateatteriensi-illassa 10.4.2021–30.9.2021, voivat hakea tuotantoyhtiötukea. Tarkoituksena on kattaa Covid-19-pandemiasta johtuneiden elokuvateatterituottojen vähenemisestä tuotantoyhtiöille aiheutunutta taloudellista alijäämää. Hakemuksen kohteena olevan elokuvan tulee olla sellainen, jolle on myönnetty elokuvasäätiön kehittämis-, tuotanto- ja/tai markkinointi- ja levitystukea.

Molempien tukien päätökset tehdään viikolla 50.

Hakuilmoitukset:

Elokuvatuotantojen lisätuotantotuki

Tuotantoyhtiöiden ensi-iltatuki