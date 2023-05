Kuolleet lehdet, Mummola ja Sisu kesäkuussa Sydneyn elokuvajuhlilla

Australialaisfestivaali järjestetään 7.–18. kesäkuuta, 2023.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet on yksi kolmestatoista elokuvasta, jotka on valittu Sydney Film Festivalin kilpasarjaan. Elokuva saapuu Sydneyyn tuoreeltaan Cannesista, jossa se on maailmanensi-illassa toukokuun lopulla. Suomessa Kuolleiden lehtien ensi-ilta on syyskuussa.

Tia Kouvon ohjaama draamaelokuva Mummola pääsi Europe! Voices of Women in Film -ohjelmaan yhtenä kymmenestä elokuvasta. Se on vuodesta 2016 järjestetty European Film Promotionin tukema ohjelma, joka tuo esille eurooppalaisia naisohjaajia. Mummolan maailmanensi-ilta on helmikuussa Berlinalessa ja se on esitetty myös New Yorkissa New Directors/New Films -festivaalilla. Kotimaanensi-ilta on marraskuussa.

Hienoa tulosta kansainvälisessä levityksessä tekevä Jalmari Helanderin Sisu on valittu Sydneyn Freak Me Out -sarjaan, jossa on vain seitsemän pitkää elokuvaa. Toimintaelokuva oli maailmanensi-illassa viime syyskuussa Torontossa, ja myöhemmin syksyllä se sai neljä palkintoa Sitgesin festivaalilla Espanjassa. Suomessa Sisu on kerännyt jo yli 165 000 katsojaa tammikuisen ensi-iltansa jälkeen.

