Kuolleet lehdet voitti Cannesin jury-palkinnon

Kuva: Alma Pöysti ja Jussi Vatanen palkintojenjaon jälkeen. Kuvaaja: Jean-Louis Hupé / Festival de Cannes

B-Plan Distributionin tiedote:

Aki Kaurismäen uusi elokuva Kuolleet lehdet palkittiin Cannesin elokuvajuhlien tuomariston palkinnolla eli Prix du jurylla. Palkinnon ottivat vastaan elokuvan tähdet Alma Pöysti ja Jussi Vatanen tapahtuman päätösgaalassa lauantai-iltana 27. toukokuuta.

Pöysti ja Vatanen välittivät kiitospuheessaan Aki Kaurismäen terveiset Cannesiin: ”Olen syvästi kiitollinen kunniasta saada osallistua tähän suurenmoiseen elokuvafestivaaliin, joka yhä kannattelee elokuvataiteen lippua korkealla. Twist and shout!”

Kuolleiden lehtien maailmanensi-iltaa juhlittiin Cannesissa maanantaina 22. toukokuuta. Pitkät ja raikuvat aplodit kerännyt lempeä tragikomedia nousi heti ensiesityksensä jälkeen sekä festivaaliyleisön että kansainvälisen lehdistön suosikkielokuvien joukkoon ja pysytteli loppuun saakka esimerkiksi Screen Dailyn jury gridin eli laajasti seuratun kriitikoiden tähtitaulukon kärjessä. Ylistävissä arvioissa Kuolleita lehtiä on kutsuttu muun muassa todelliseksi helmeksi (Pete Hammond, Deadline) sekä aidosti hauskaksi elokuvaksi, jolla on suuri sydän (Peter Bradshaw, The Guardian).

Kuolleiden lehtien teatteriesitys- ja levitysoikeudet myytiin jo ennen Cannesin elokuvajuhlien alkua lukuisiin maihin, ja tapahtuman aikana MUBI hankki oikeudet muun muassa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Iso-Britanniaan ja Irlantiin.

Elokuvassa näyttelevä Alma-koira palkittiin roolisuorituksestaan perjantaina 26. toukokuuta, kun hänelle myönnettiin Palm Dog -gaalassa tuomariston palkinto, Grand Jury Prize.

Kuolleet lehdet on Aki Kaurismäen viides Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan valittu elokuva. Festivaalin pääkilpasarjassa on aiemmin nähty Kaurismäen elokuvat Kauas pilvet karkaavat (1996), Mies vailla menneisyyttä (2002), Laitakaupungin valot (2006) ja Le Havre (2011). Kauas pilvet karkaavat sai Cannesissa ekumeenisen tuomariston erityismaininnan. Mies vailla menneisyyttä voitti festivaalin Grand prix -palkinnon ja ekumeenisen tuomariston palkinnon, minkä lisäksi Kati Outinen palkittiin roolisuorituksestaan parhaana naisnäyttelijänä. Le Havre puolestaan sai kansainvälisten kriitikoiden myöntämän FIPRESCI-palkinnon ja ekumeenisen tuomariston erityismaininnan.

Kaurismäen Cannes-palkittujen elokuvien sarjaa jatkava Kuolleet lehdet kertoo kahden yksinäisen, sattumalta Helsingin yössä toisensa kohtaavan ihmisen (Alma Pöysti ja Jussi Vatanen) yrityksestä löytää elämänsä ensimmäinen, ainoa ja viimeinen rakkaus. Elokuvan on tuottanut Sputnik yhdessä Bufon kanssa, ja se saa ensi-iltansa Suomessa 15. syyskuuta. Elokuvan levityksestä Suomessa vastaa B-Plan Distribution.

Cannesin elokuvajuhlien tämänvuotisen pääpalkinnon eli Kultaisen palmun voitti Justine Triet’n elokuva Anatomy of a Fall. Tuomariston puheenjohtajana toimi ruotsalaisohjaaja Ruben Östlund.

Lisätiedot kaikista palkituista:

