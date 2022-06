Lakana ja Hei hei Tornio Palm Springsin lyhytelokuvajuhlille

Palm Springs International ShortFest järjestetään 21.–27. kesäkuuta Kaliforniassa.

Teppo Airaksisen ohjaama lyhytelokuva Lakana on festivaalin kunniapaikalla, yksi viidestä avajaisnäytöksen elokuvasta. 1930-luvun lopulle sijoittuvassa elokuvassa pieni Marja lähetetään vaaralliselle matkalle hakemaan maitoa sairaalle veljelle.

Elokuvan on käsikirjoittanut Leo Viirret ja sen ovat tuottaneet John Lundsten ja Melli Maikkula TACK Filmsille. Esitys on Lakanan Pohjois-Amerikan-ensi-ilta. Sitä on esitetty aiemmin mm. Norjan Minimalen-festivaalilla, Australian Flickerfestissä sekä Busanin lasten- ja nuorten elokuvafestivaalilla.

Emilia Hernesniemen ohjaama ja käsikirjoittama Hei hei Tornio esitetään Truth Be Told -nimisessä esityssarjassa, joka keskittyy dokumentaarisiin lyhytelokuviin. Elokuva on opiskelijatyö Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitokselta ja sen on tuottanut Eveliina Mauno. Se on kiertänyt viime vuodesta alkaen useita festivaaleja, ja toukokuussa se palkittiin parhaan lyhytelokuvan Jussi-palkinnolla.

Molemmat lyhytelokuvat ovat katsottavissa Yle Areenassa.

Palm Springs ShortFest