Lyhytanimaatiot tämän vuoden festivaalikuningattaria

Sekä Heta Jäälinojan Nun or Never! että Iiti Yli-Harjan Blush – An Extraordinary Voyage on valittu tänä vuonna jo yli 40 festivaalille. Tyylillisesti hyvin erilaisissa elokuvissa kuvataan, miltä tuntuu kun yksilön salainen maailma paljastuu ympäristölle.

Heta Jäälinojan ohjaama ja käsikirjoittama lyhytelokuva Nun or Never! kertoo nunnista, joiden harmonia järkkyy, kun yksi heistä löytää puutarhasta miehen. ”Käsittelen elokuvassa hävettäviä salaisuuksia ja yksilön ja yhteisön suhdetta. Ajattelen kyllä, että ne ovat aika universaaleja teemoja”, Jäälinoja kertoo. Elokuva vapauttaa sekä nunnat että katsojan häpeästä. ”Tuntuu, että elokuvayleisöllä on suuri tarve nauraa, ja koitan omilla elokuvillani vastata tähän tarpeeseen, tehdä jotain ilahduttavaa mutta samalla todellista.”

Piirrosanimaatio Nun or Never! sai ensi-iltansa kesäkuussa maailman suurimmalla animaatiofestivaalilla Ranskan Annecyssa. Böhle Studiosin Jani Lehdon tuottama elokuva on valittu yli 40 festivaalille, muun muassa Torontoon ja Nordisk Panoramaan. Suurin osa esityskerroista on eurooppalaisilla festivaaleilla, mutta näytöksiä on myös Pohjois-Amerikassa, Argentiinassa, Kiinassa, Taiwanissa, Japanissa. Eniten festivaalikiertoa on ollut Ranskassa (seitsemän eri festivaalia) ja Kanadassa (neljä) – molemmat maita, joissa animaatioelokuva on arvossaan.

Palkintojakin on tullut kiitettävästi, muun muassa yleisöpalkinnot Annecysta ja Fredrikstadista, pääpalkinnot Baltimoren Sweaty Eyeballs Animation Festivalilta ja Geneven Animatousta. ”Olen ollut yllättynyt, että elokuva on otettu niin hyvin vastaan. En tuntenut elokuvaa tehdessä, että siitä olisi tulossa kovin onnistunut, enkä ollut oikein varma siitä, mitä olin tekemässä”, Jäälinoja sanoo.

Mitä festivaalimatkat antavat elokuvantekijälle?

”Festivaalimatkojen anti oli suurin silloin, kun olin opiskelija ja uusi alalla. Silloin matkat olivat tärkeitä oppimiskokemuksia. Nykyään matkat voivat parhaimmillaan tuoda kontakteja ja antaa uutta virtaa tekemiseen. Koitan olla vastuullinen festivaalimatkailija ja matkustaa harvoin ja harkiten, maata pitkin aina kun mahdollista. Tärkeintä on, että elokuva matkustaa. Itse koen olevani festivaaleilla vain elokuvan mauste.”

Iiti Yli-Harjan ohjaama ja käsikirjoittama Blush – An Extraordinary Voyage sai ensi-iltansa jo syksyllä 2022, joten sillä on ollut aikaa kiertää maailmalla. Yhteensä festivaaleja on kertynyt jo yli 50. (Lue Yli-harjan haastattelu lokakuulta 2022.) Elokuvassa teini-ikäinen, suomalais-kosovolainen Fatu lähtee ystävänsä kanssa ensimmäistä kertaa kauppareissulle meikattuna, mikä tuntuu kuin avaruusmatkalta.

Nukkeanimaation etuna on ollut, että se solahtaa monen erikoistuneen festivaalin ohjelmistoon: sitä on esitetty niin lyhytelokuvaan, dokumenttielokuvaan, animaatioon kuin queer-elokuvaan erikoistuneissa tapahtumissa, tänä vuonna mm. Ann Arborin lyhytelokuvajuhlilla, Toronton Hot Docsissa ja Los Angelesin Outfestissä. Maaliskuussa Side Storiesin Valtteri Munkin ja Mikko Heinon tuottama Blush palkittiin Tampereen elokuvajuhlilla Risto Jarva -palkinnolla.

Myös Yli-Harja suosii vähäpäästöistä festivaalimatkustusta: ”Matkustimme lavastaja Pekka Härkösen kanssa Blushin maailmanensi-iltaan DOK Leipzigiin melko ympäristöystävällisesti: ensin laivalla Tukholmaan, ja sieltä yöjunalla Berliiniin, josta olikin enää lyhyt junamatka Leipzigiin. Yöjunan kolinassa oli tunnelmallista nukahtaa.”

Millainen kokemus Blushin ensimmäinen festivaalimatka oli Yli-Harjalle?

”Oli antoisaa tavata elokuvantekijöitä ympäri maailmaa: kävimme näytöksissä, syömässä ja juttelimme elokuvista. Näytösten jälkeisiin Q&A-hetkiin oli selvästi panostettu. Meitä jännitti etukäteen, toimiiko elokuvan huumori ja kielenkäyttö (suomen ja englannin sekoitus) myös ihmisille, jotka eivät osaa suomen kieltä. Huoli taisi onneksi olla turha, sillä täysien näytösten tunnelma oli tosi vapautunut, ja ihmiset reagoivat elokuvaan kuuluvasti, nauraen ja hymähdellen. Koskettava kohtaaminen oli, kun eräs kosovolainen lähestyi minua ja kiitteli elokuvaa tärkeäksi ja osuvaksi.”

