Lyypekin pohjoismaisilla elokuvapäivillä festivaalisuosikkeja ja katsaus suomalaisen musiikin lähihistoriaan

Marraskuun 3.—7.11. järjestetään jo 63. kertaa Nordische Filmtage Lübeck eli Lyypekin pohjoismaiset elokuvapäivät. Festivaali tuo vanhaan hansakaupunkiin pitkiä fiktioelokuvia, dokumentteja ja lyhytelokuvia lähes jokaisesta Pohjois-Euroopan kolkasta. Virtuaalisen viime vuoden jälkeen festivaali toivottaa jälleen katsojat ja elokuva-alan ammattilaiset paikan päälle. Tänä vuonna pohjoismaisten elokuvapäivien ohjelmistossa nähdään kotimaisia festivaalisuosikkeja ja katsaus suomalaisen musiikin lähihistoriaan.

Lyypekin pohjoismaisten elokuvapäivien kilpasarjassa nähdään vastikään Suomen Oscar-ehdokkaaksi valittu Juho Kuosmasen Hytti nro 6 ja yhtä lailla festivaalihuomiota kerryttäneet Khadar Ayderus Ahmedin Guled & Nasra sekä Teemu Nikin Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia. Mukana on myös Zaida Bergrothin ohjaama henkilökuva Tove, joka tyhjensi tämän vuoden Jussi-gaalan palkintopöydän. Sarjan 14 elokuvasta peräti neljä on suomalaisia. Lisäksi mukana on kansainvälinen yhteistyötuotanto, Veiko Õunpuun Viimeiset (Viimased), Saamenmaalla kuvattu elokuva, jossa nähdään myös suomalaisia näyttelijöitä.

Dokumenttien sarjassa nähdään Tuija Halttusen poeettinen ja ajankohtainen Näin pilvet kuolevat. Aavikolle sadetta luovaa tieteentekijää kuvaava dokumentti on jo saanut festivaalinäkyvyttä. Jonas Berghällin Punkkisota kuvaa elämää punkkien aiheuttamien sairauksien parissa ja tästä kumpuavaa sosiaalista eristyneisyyttä ja voimattomuutta.

Dokumenttisarjassa esitetään lisäksi kaksi yhteistuotantoa. Renato Borrayo Serranon dokumentti Zhisn Ivani (Life of Ivanna) kuvaa Ivannan elämää Tundralla kera viiden lapsen sekä hänen muutoksen kaipuutaan. Eva Belingin Fördom och Stolthet – den svenska filmgarderoben puolestaan sukeltaa ruotsalaisen elokuvan queer-historiaan.

Lyhytelokuvien kattauksessa nähdään Ilja Rautsin Night of the Living Dicks, joka voitti aiemmin syksyllä Austinin Fantastic Fest –elokuvafestivaaleilla “Best Dickhead Way to Subvert the Gender System” -palkinnon. Rautsin kauhukomediassa dick piceihin kyllästynyt nainen löytää silmälasit, millä on arvaamattomia seurauksia.

Sarjassa nähdään myös Marja Helanderin Suodji. Elokuvassa päähenkilö pyrkii elämään uudelleen Utsjokelaisen sukulaisensa tarinan. Espanjan taudin iskiessä vuonna 1918 Ovllá-Ivvár Helander päätti narrata kuolemaa. Kun koronavirus leviää ympäri maailman, alkaa sukulaisestaan inspiroitunut Marja Helander kaivaa itselleen hautaa Sibelius-puistoon.

Lasten ja nuorten sarjassa nähdään myös entiselle lapselle sopiva Ensilumi. Hamy Ramezanin elokuva kertoo pienen pikkukaupungin vastaanottokeskuksessa asuvasta Mehdipourin perheestä, jonka turvapaikkahakemus hylätään. He eivät kuitenkaan vaivu epätoivoon vaan jatkavat elämäänsä ja tekevät päätöksestä vielä viimeisen valituksen. Anna Äärelän Auringonpistos-lyhytelokuvassa perheenäiti löytää ikkunaansa teipatun irtileikatun korvan, joka herättää muistot nuoruuden rakkaudesta. Voiko ensirakkauttaan koskaan unohtaa?

Lyypekissä on perinteisesti nähty myös pohjoismaista televisiodraamaa. Seitsemän ehdokkaan televisiosarjakategoriassa nähdään suomalaisedustuksena Matti Kinnusen käsikirjoittama ja ohjaama Rahti. Kahdeksanosainen draamasarja kuvaa kansainvälisen ihmiskaupan ympärille kietoutuvaa vyyhtiä. Rahti kisasi viime vuonna parhaan draamasarjan käsikirjoituksen palkinnosta Göteborgin elokuvajuhlilla.

Tänä vuonna retrospektiivinen sarja pureutuu suomalaisen musiikin lähihistoriaan. Se esittelee neljä Claes Olssonin ja M.A. Nummisen yhteistyönä syntymää musiikkilyhytelokuvaa. M.A. Numminen muun muassa perehtyy Wittgensteinin filosofiaan, tulkitsee disco-hittiä, tapaa Schubertin ja istuu saunassa. Sökö Kaukorannan lyhytelokuvassa Fahrradfahren ist notwendig (Polkupyörällä ajaminen on tarpeellista) Numminen julistaa pyöräilyn terveellisyyttä saksaksi itse polkupyörän tarakalla istuen. Myös Markku Pölösen Badding — fiktiivinen katsaus heleä-ääniseen Rauli Badding Somerjokeen on edustettuna. Retrospektiiviä täydentää suomalaisen musiikkidokumentin klassikko, Mika ja Aki Kaurismäen Saimaa-ilmiö.

Koko Lyypekin suomalaisedustus:

Pitkät elokuvat

Hytti nro 6 (ohj. Juho Kuosmanen)

Guled & Nasra (ohj. Kharad Ayderus Ahmed)

Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia (ohj. Teemu Nikki)

Tove (ohj. Zaida Bergroth)

Viimeiset (ohj. Veiko Õunpuu, kansainvälinen vähemmistöyhteistyötuotanto)

Dokumentit

Näin pilvet kuolevat (ohj. Tuija Halttunen)

Punkkisota (ohj. Joonas Bergäll)

Zhisn Ivani (ohj. Renato Borrayo Serrano, kansainvälinen vähemmistöyhteistyötuotanto)

Fördom och Stolthet – den svenska filmgarderoben (ohj. Eva Beling, kansainvälinen vähemmistöyhteistyötuotanto)

Lyhytelokuvat

Night of the Living Dicks (ohj. Ilja Rautsi)

Suodji (ohj. Marja Helander)

Shrouds Have No Pockets (ohj. Jaakko Pietiläinen)

Flying Potato and Other Misunderstandings (ohj. Elina Oikari)

Lasten ja nuorten elokuvat

Auringonpistos (ohj. Anna Äärelä)

Ensilumi (ohj. Hamy Ramezan)

Hüvasti, NSVL (ohj. Lauri Randla, kansainvälinen vähemmistöyhteistyötuotanto)

Maihinnousu (ohj. Kaisa Penttilä)

Sihja – kapinaa ilmassa (ohj. Marja Pyykkö)

Retrospektiivinen sarja

Badding (2000, ohj. Markku Pölönen)

Fahrradfahren ist notwendig (1999, ohj. Sökö Kaukoranta)

Juice (2018, ohj.Teppo Airaksinen)

M. A. Numminen Sings Wittgenstein (1994, ohj. Claes Olsson)

M.A. Numminen Goes Tech-No4 (1995, ohj. Claes Olsson)

M.A. Numminen in der Sauna (2014, ohj. Claes Olsson)

M.A. Numminen meets Schubert (1997, ohj. Claes Olsson)

Saimaa-Ilmiö (1981, ohj. Aki Kaurismäki & Mika Kaurismäki)

Sarjat

Rahti (ohj. Matti Kinnunen)