Marraskuun 2021 katsotuimmat: Yli puolet leffalipun ostajista valitsi marraskuussa kotimaisen elokuvan

Marraskuun katsotuin elokuva oli kuun alussa ensi-iltansa saanut Tony Laineen ohjaama Syke-elokuva: Hätätila. Se keräsi kuun aikana 102 300 katsojaa – ainoana elokuvana yli 100 000 katsojaa.

Kotimaisilla elokuvilla meni muutenkin hyvin viime kuussa. Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 nousi myös kokonaiskatsojamäärässä yli 100 000 katsojan rajan. 29.10. ensi-iltansa saanut elokuva keräsi marraskuussa liki 82 000 katsojaa, mikä oikeutti kuukauden kolmanteen sijaan. Kuuden katsotuimman elokuvan joukossa oli vielä kaksi muutakin kotimaista: toimintatrilleri Omerta 6/12 sijalla viisi ja rikosdraama Sorjonen: Muraalimurhat sijalla kuusi. Kymmenen kärkeen mahtui myös Claes Olssonin Rikinkeltainen taivas sijalla kymmenen. Lukuisia palkintoja kerännyt somalinkielinen Guled & Nasra oli kuukauden kolmanneksitoista katsotuin. Myös top 20:n tuntumasta löytyi lukuisia kotimaisia: jo heinäkuussa ensi-iltansa saanut Pertsa ja Kilu sijalla 21, sijalla 23 Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia, viime vuoden parhaana elokuvana Jussi-gaalassa palkittu Tove sijalla 25 ja komedia Peruna sijalla 26.

Ulkomaisista elokuvista katsotuin oli Cary Joji Fukunagan ohjaama 007 No Time to Die, joka oli kuukauden toiseksi katsotuin. Vuoden ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi noussut hitti rikkoo tällä viikolla 600 000 katsojan rajan tilastoidun historian 19. elokuvana. Lipputuloissa se on noussut kaikkien aikojen toiseksi tuottoisimmaksi elokuvaksi Aku Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan (2017) jälkeen yli yhdeksän miljoonan euron lipputuloillaan.

Yhteensä marraskuussa käytiin elokuvissa 546 000 kertaa, josta kotimaisten elokuvien osuus oli 284 000 eli 52,0 %. Peräti 27 päivänä päivän katsotuin oli kotimainen elokuva: Syke-elokuva: Hätätila oli päivän katsotuin 12, Omerta 6/12 yhdeksänä ja Hytti nro 6 kuutena päivänä. 007 No Time to Die keräsi kaksi päivän katsotuimman elokuvan titteliä ja marraskuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltansa saanut ja viikonlopun katsotuimmaksi noussut Disney-animaatio Encanto yhden.