Marraskuun festivaaliuutisia: Tallinna, Cottbus, DOC NYC, Tokion Suomi-viikko

Valoa valoa valoa ja ASMR – Täydellinen ystävä saavat kansainvälisen ensi-iltansa marraskuussa. Tallinnan pimeiden öiden festivaalilla on jälleen hyvä suomalaisedustus.

Kuva: elokuvasta Valoa valoa valoa, Birgit Puve / Lucy Loves Drama.

Artikkelia on päivitetty 26.10.2023 Tallinnaan valittujen elokuvien osalta.

Tallinnan pimeiden öiden elokuvat

3.–19.11.2023

Tallinnan kansainvälinen elokuvafestivaali eli Tallinn Black Nights Film Festival starttaa jo marraskuun 3. päivä. Festivaalin laajaan kokonaisuuteen kuuluu useita kilpasarjoja, ja useita kotimaisia elokuvia on jälleen läpäissyt seulan:

Esikoiselokuville suunnatussa kilpailussa on omaehtoisesti tuotettu elokuva Hiidenkirnu (ohj. Markku Hakala , Mari Käki ).

, ). Just Film -lastenelokuvakilpailussa ovat Antero Varovainen ja Onnenkivi (ohj. Arto Halonen ) sekä Räkä ja Roiskis (ohj. Teemu Nikki , ensi-ilta tammikuussa).

) sekä Räkä ja Roiskis (ohj. , ensi-ilta tammikuussa). Just Film -nuorisoelokuvakilpailussa on Valoa valoa valoa (ohj. Inari Niemi ).

). Lyhytelokuvakilpailussa on Jasminin kaksi kotia (ohj. Inka Achté , Hanna Karppinen ).

, ). Uusien tekijöiden lyhytelokuvakilpailussa on Leikkejä eläville (ohj. Saarlotta Virri ).

). Lyhytanimaatioiden kilpailussa on Nun or Never! (ohj. Heta Jäälinoja).

Muissa sarjoissa nähtäviä suomalaiselokuvia:

Kuolleet lehdet (ohj. Aki Kaurismäki ) on Best of Festivals -sarjassa.

) on Best of Festivals -sarjassa. Viimeinen rantaleijona (ohj. Tonislav Hristov ) ja Ei nimi miestä pahenna (ohj. Karoliina Gröndahl ) dokumenttielokuvien sarjassa.

) ja Ei nimi miestä pahenna (ohj. ) dokumenttielokuvien sarjassa. Circology (ohj. Tero Peltoniemi ) on tanssilyhytelokuvien näytöksessä.

) on tanssilyhytelokuvien näytöksessä. TV Beats -sarjassa esitetään Yellow Film & TV:n tuottaman Ivalo-sarjan jaksoja.

Valoa valoa valoa ja Night Stop kilpailevat Cottbusissa

7.–12.11.2023

Inari Niemen ohjaama Valoa valoa valoa on 12 elokuvan joukossa saksalaisen Film Festival Cottbusin pääkilpasarjassa. Sarjan pääpalkinto on arvoltaan 25 000 euroa. Juuli Niemen käsikirjoittama elokuva kertoo teinitytöistä, jotka rakastuvat 1980-luvulla pienellä paikkakunnalla. Elokuva sai Suomessa teatteriensi-iltansa lokakuun puolivälissä, ja sen kansainvälinen ensi-ilta on marraskuussa Tallinnan elokuvafestivaalilla vain muutama päivä ennen Cottbusin näytöstä.

Cottbusin lyhytelokuvien kilpasarjaan on niin ikään kelpuutettu vain 12 elokuvaa, joiden joukossa on Khadar Ayderus Ahmedin käsikirjoittama ja ohjaama Night Stop. Sarjan pääpalkinto on 2500 euron arvoinen. Night Stop sai ensi-iltansa noin vuosi sitten Saudi-Arabian Red Sea International Film Festivalilla.

Festivaalilla on myös poikkeuksellinen kolmen tuotantokauden maraton Kaikki synnit -rikossarjasta. Mika Ronkaisen ohjaama, Ronkaisen ja Venla Aakon käsikirjoittama ja MRP Matila Röhr Productionsin tuottama sarja käynnistyi vuonna 2019.

ASMR – Täydellinen ystävä kansainväliseen ensi-iltaan New Yorkissa

8.–16.11.2023

Sini Hormion ja Anu Silfverbergin ohjaama ASMR – Täydellinen ystävä saa kansainvälisen ensi-iltansa New Yorkin DOC NYC -elokuvafestivaalilla. Elokuva kertoo ASMR-ilmiöstä ja ihmisistä sen takana. Miljoonat ihmiset katsovat internetissä videoita, joissa kuiskaillaan, tehdään rauhoittavia ääniä ja eleitä esitetään hoivaavia roolileikkejä. ASMR – Täydellinen ystävä etsii vastausta netti-ilmiön suosioon sen alkulähteiltä.

”Odotan innoissani yleisön reaktioita ja palautetta, mahtavaa, että meillä on myös mahdollisuus tavoittaa yleisöä online-näytöksillä”, Sini Hormio sanoo. ”DOC NYC on täydellinen festivaali elokuvamme kansainväliselle ensi-illalle.”

Dokumenttielokuva sai Suomenensi-iltansa DocPoint-festivaalilla alkuvuodesta 2023. Marraskuussa järjestettävä DOC NYC on Yhdysvaltain suurin dokumenttielokuvafestivaali. Elokuvan on tuottanut Ari Matikainen Kinocompanylle.

Tokion Finland Film Festival 15. kertaa

11.–17.11.2023

Suomen elokuvasäätiö järjestää 15. kertaa Tokiossa suomalaisen elokuvan tapahtuman yhdessä Eurospace-elokuvateatterin kanssa. Ohjelmassa on kuusi pitkää elokuvaa:

The Happy Worker, ohj. John Webster

Kupla, ohj. Aleksi Salmenperä

Kuolleet lehdet, ohj. Aki Kaurismäki

Mummola, ohj. Tia Kouvo

Neljä pientä aikuista, ohj. Selma Vilhunen

Valoa valoa valoa, ohj. Inari Niemi

