Marraskuussa elokuvasäätiöltä 172 000 euroa tukea

Elokuvasäätiön hallitus teki marraskuussa 47 päätöstä, joista 39 oli myönteisiä. Tukea myönnettiin esityksen ja levityksen, kulttuuriviennin ja muun elokuvakulttuurin edistämisen varoista yhteensä 172 752 euroa.

Kuva: Lyhytelokuva Sukkahousut lähtee tavoittelemaan Oscar-ehdokkuutta kulttuuriviennin hanketuen avulla.

Esityksen ja levityksen varoista myönnettiin neljä koulutustukea, yhteensä 4000 euroa, sekä kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen tukea neljälle elokuvalle, yhteensä 17 677 euroa.

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin 23 kappaletta. Jossain on valo joka ei sammu -elokuvan Ranskan-teatterilevitystä tuettiin 7000 eurolla, ja elokuva sai myös 16 835 euroa materiaali- ja markkinointitukea.

Kaksi hanketta sai yhteensä 22 000 euroa kulttuuriviennin hanketukia. Toinen tuista kohdistui Päivien lumo -dokumenttielokuvan lanseeraukseen Tallinnan elokuvajuhlilla, ja toinen Sukkahousut-lyhytelokuvan Oscar-kampanjaan. Fabian Munsterhjelmin ohjaama Sukkahousut voitti kesällä Japanissa Short Shorts -festivaalilla pääpalkinnon, minkä ansiosta se on täyttänyt Oscar-palkinnoista päättävän akatemian lyhytelokuvakategorian kelpoisuusvaatimukset.

Matkatukia myönnettiin 19 hakemukselle yhteensä 15 240 euroa.

Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuessa oli tänä vuonna vain yksi hakuaika. Tukea haettiin 186 500 euron arvosta 12 hankkeelle. Tukea riitti seitsemälle hankkeelle yhteensä 80 000 euroa.

Mukana oli useita aiemmin tuettuja hankkeita, kuten Jussi-gaala, Uneton48-elokuvahaaste ja Espoo Cinén Crip Ciné -kokonaisuus. Uutena hankkeena tukea sai Audiovisual Producers Finland – APFIn koulutuskokonaisuus, joka kehittää elokuvatuottajien osaamista muun muassa tekoälyn, lainsäädännön ja rekrytoinnin saralla.

