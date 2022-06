Max Ovaskan lyhytelokuva Lasti Karlovy Varyn festivaalille

Lasti on mukana opiskelijaelokuvien Future Frames -ohjelmassa.

Future Frames: Generation NEXT of European Cinema on European Film Promotionin ohjelma, johon valitaan vuosittain 10 eurooppalaisten elokuvakoulujen opiskelijaa. Ohjelman tavoitteena on esitellä uusia ohjaajakykyjä alalle muun muassa mediayhteistyön kautta.

Lasti on ohjaaja Max Ovaskan BA-lopputyöelokuva Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella. Se kertoo raskaana olevasta Janikasta, joka salakuljettaa amfetamiinia Tallinnasta Helsinkiin veljensä kanssa. Elokuvan on käsikirjoittanut Josefina Rautiainen, tuottanut Pauliina Maus ja sen pääosissa nähdään Saara Kotkaniemi ja Joonas Saartamo.

Lasti on katsottavissa Yle Areenassa.

Suomen elokuvasäätiö on yksi European Film Promotionin jäsenmaista. 56. Karlovy Varyn elokuvafestivaali järjestetään Tsekissä 1.–9. heinäkuuta.

Karlovy Vary IFF