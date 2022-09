Metsurin tarina ja Kahdeksan surmanluotia Lontooseen

BFI London Film Festival järjestetään 5.–16. lokakuuta.

Kuva: Arsen Sarkisiants / Elokuvayhtiö Aamu 2022

Mikko Myllylahden ohjaama ja käsikirjoittama musta komedia Metsurin tarina on valittu BFI London Film Festivalin ohjelmaan, Dare-nimiseen sarjaan. Elokuva sai maailmanensi-iltansa viime toukokuussa Cannesin Kriitikoiden viikolla, jossa se palkittiin Gan Foundation for Cineman jakamalla levityspalkinnolla. Elokuva kertoo metsuri Pepestä, joka säilyttää optimisminsa vastoinkäymisten edessä.

Metsurin tarinan ovat tuottaneet Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki Elokuvayhtiö Aamusta. Suomessa elokuvan ensi-ilta on Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla syyskuussa ja teatterilevitykseen se tulee 7.10.2022.

Lontoossa esitetään myös Mikko Niskasen ohjaama minisarja Kahdeksan surmanluotia (1972), arkistolöytöjä esittelevässä Treasures-sarjassa. Teoksesta nähdään pitkä filmirestaurointi, jonka ensi-ilta oli kesällä Bolognan Il Cinema Ritrovato -festivaalilla. Bolognassa toteutetun restauroinnin mahdollisti Martin Scorsesen perustama World Cinema Project, Yle, Fiction Finland ry sekä Fondazione Cineteca di Bologna.

Lontoon lisäksi Kahdeksan surmanluotia nähdään syksyllä New York Film Festivalilla. Suomessa restauroinnin on esittänyt kesäkuussa Sodankylän elokuvajuhlat ja tulevana lauantaina se esitetään Helsingin Kino Reginassa. Se on myös katsottavissa Yle Areenassa.

