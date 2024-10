Mika Kaurismäen Mielensäpahoittajan rakkaustarina voitti Chicagon elokuvafestivaalilla yleisöpalkinnon

Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittajan rakkaustarina voitti Chicagon kansainvälisellä elokuvafestivaalilla yleisöpalkinnon kansainvälisten elokuvien sarjassa. Elokuva esitettiin festivaalilla englanninkielisellä nimellä Long Good Thursday.

Nordisk Filmin tiedote. Kuva: Solar Films.

Arvostettu Chicagon kansainvälinen festivaali järjestettiin nyt jo 60. kertaa. Kyseessä on vanhin yhdysvaltalainen kilpailufestivaali, jolla näytettiin tänä vuonna 120 täysipitkää ja 70 lyhytelokuvaa.

Ohjaaja Mika Kaurismäki arvostaa palkintoa: ”Yleisöpalkinto on minulle elokuvantekijänä aina se tärkein palkinto, sillä yleisöllehän näitä elokuvia kuitenkin teen enkä suppeille palkintoraadeille. On todella mieltä lämmittävää, että meidän suomenkielinen elokuvamme valloitti katsojien sydämet yli sadan elokuvan joukosta.”

Näyttelijä Jaana Saarinen vieraili festivaalilla ja kertoo elokuvan saamasta palautteesta: “Chicagon 60. kansainvälinen filmifestivaali oli suurenmoinen kokemus ensimmäisestä vierailupäivästäni lähtien. Näin paljon mielenkiintoisia, hienoja ja monipuolisesti valittuja elokuvia ja tapasin loistavia ihmisiä. Omat näytöksemme olivat liki täynnä, kaikkia katsojia kiinnosti leffan tekovaiheet ja keskustelumme kävi vilkkaana.“

“Useana päivänä esitysten jälkeenkin ihmiset pysäyttivät elokuvateatterin käytävillä, he halusivat jutella lisää tai kiitellä, toisilla oli edelleen liikutuksen kyyneleet silmissä. Moni kuiskasi ”I gave five to your film”. Silti tämä Audience Choice Award oli iso ja ihmeellinen yllätys. Katsojat, joille tietenkin elokuvat tehdään, valitsivat Mielensäpahoittajan yli sadan elokuvan joukosta mieleisekseen. Elokuvamme toi siis mielenhyvitystä palkinnoksi asti, onhan se!”

Mielensäpahoittajan rakkaustarina on saanut 160 000 elokuvateatterikatsojaa. Elokuva on Solar Filmsin tuotantoa ja sen levittää Nordisk Film. Mielensäpahoittajan rakkaustarinan on käsikirjoittanut Tuomas Kyrön romaanin pohjalta Sami Keski-Vähälä.

