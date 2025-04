Helmi Donnerin lyhytelokuva Matalapaine valittu Cannesin La Cinef -sarjaan

La Cinef on Cannesin festivaalin virallinen sarja, jossa esitetään elokuvakouluissa valmistuneita lyhytelokuvia.

Helmi Donnerin käsikirjoittama ja ohjaama Matalapaine on poeettinen kauhudraama Irinasta ja isoäidistä, joiden välillä sanomattomat asiat ja padotut tunteet kasvavat myrskyksi. Se on Aalto-yliopistossa elokuvaohjausta opiskelevan Donnerin MA-lopputyö Elokuvataiteen laitokselle.

”Tuntuu tosi hienolta, että suomalaisesta opiskelijaelokuvasta ollaan kiinnostuneita kansainvälisesti korkealla tasolla”, Donner sanoo. ”Täällä kotimaassa elokuvataiteeseen ja muuhun kulttuuriin kohdistuneet leikkaukset ja kurjistaminen sen sijaan suututtavat lyhytnäköisyydessään.”

Edelliset suomalaiselokuvat La Cinef -sarjassa (ent. Cinéfondation) ovat Salla Sorrin Ainahan ne palaa (2015) ja Juho Kuosmasen Taulukauppiaat (2010), joka palkittiin myös parhaana opiskelijaelokuvana.

Matalapaineen ovat tuottaneet Sandra Enkvist ja Hadi Nikzad, ja sen pääosissa nähdään Oksana Lommi, Janina Berman ja Samuel Kujala.

Cannesin elokuvajuhlat järjestetään 13.–24. toukokuuta, 2025. Festivaalin pääkilpasarjaan on valittu elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto Eagles of the Republic ja ACID-rinnakkaissarjaan Lauri-Matti Parppein ohjaama Jossain on valo joka ei sammu.

Festival de Cannes